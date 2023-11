Sabonis tapo NBA lyderiu, bet Brookso nesulaikę „Kings“ krito Hjustone

Nuotr.: USA TODAY Sports-SCANPIX

Domanto Sabonio atstovaujami Sakramento „Kings“ (2-3) patyrė antrą pralaimėjimą paeiliui Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA). Mike'o Browno auklėtiniai svečiuose 89:107 (19:33, 34:26, 15:12, 21:36) nusileido Hjustono „Rockets“ (2-3).

Rungtynių žaidėjas EFF 31 Dillon Brooks Taškai 26 Taiklumas 9-14 Atkovoti kamuoliai 9 Rezultatyvūs perdavimai 1

Lietuvis per 31 minutę pasižymėjo 11 taškų (5/8 dvit., 0/2 trit., 1/4 baudų), 15 atkovotų ir 1 perimtu kamuoliu, 4 rezultatyviais perdavimais, 2 blokais, 5 klaidomis ir 2 pražangomis.

Sabonis kol kas visose penkeriose sezono rungtynėse sugriebė bent po 10 kamuolių. Su 14,2 atkovoto kamuolio vidurkiu jis neturi lygių visoje lygoje.

Tai buvo antrasis mačas iš eilės, kai „Kings“ vertėsi be traumuoto De'Aarono Foxo. Per pirmąsias trejas sezono rungtynes su sveiku Foxu Sakramento klubas rinkdavo po 125,3 taško, o per pastarąsias dvejas šis skaičius krito iki 95.

Ketvirtojo kėlinio pradžioje „Kings“ buvo labai arti varžovų (68:71), bet tuomet užsikūrė „Rockets“ naujokas Dillonas Brooksas. Kanadietis vien per ketvirtąjį kėlinį sumetė 12 taškų, o 36:21 ketvirtį laimėję šeimininkai nužingsniavo pergalės link.

Po vieno iš pataikytų tritaškių lemiamame ketvirtyje Brooksas atsisuko į „Kings“ suolą ir paleido oro bučinį.

Iš viso Brooksas per 38 minutes pelnė 26 taškus (7/10 dvit., 2/4 trit., 6/6 baudų), atkovojo 9 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą.

„Rockets“ taip pat turėjo netekčių – nežaidė ketvirtasis 2023 m. NBA naujokų biržos šaukimas Amenas Thompsonas, besigydantis dešinės kojos čiurnos patempimą.

Sakramento ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Malikas Monkas, kurio sąskaitoje per 25 minutes buvo 18 taškų (3/6 dvit., 3/7 trit., 3/4 baudų), 3 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai.

„Rockets“: Dillonas Brooksas 26 (7/10 dvit., 2/4 trit., 6/6 baud., 9 atk. kam.), Fredas VanVleetas (3/8 dvit., 4/14 trit., 6 atk. kam., 12 rez. perd., 2 blok.) ir Jabari Smithas (6/9 dvit., 3/6 trit., 11 atk. kam.) po 21, Alperenas Šengunas 15 (6/10 dvit., 9 atk. kam., 6 rez. perd.), Jae'Seanas Tate'as 11 (3/3 trit.), Jalenas Greenas 10 (4/8 dvit., 5 rez. perd.).

„Kings“: Malikas Monkas 18 (3/7 trit., 7 rez. perd.), Harrisonas Barnesas 13 (3/4 trit.), JaVale'as McGee 12 (5/8 dvit., 6 atk. kam.), Domantas Sabonis 11 (5/8 dvit., 15 atk. kam., 4 rez. perd., 2 blok., 5 kld.), Chrisas Duarte 10 (2/6 trit.), Keeganas Murray (1/8 trit.) ir Davionas Mitchellas (5 rez. perd.) po 7.