Dalase – fantastiškas Ballo kėlinys ir „Mavericks“ pergalė

Dalaso „Mavericks“ (5-1) sugrįžo iš dviženklio deficito ir šventė pergalę Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA). Dalaso klubas namie 124:118 (26:31, 24:31, 33:22, 41:34) įveikė Šarlotės „Hornets“ (2-4).

Rungtynių žaidėjas EFF 26 Luka Doncic Taškai 23 Taiklumas 8-19 Atkovoti kamuoliai 12 Rezultatyvūs perdavimai 9

„Mavs“ atsitiesė po vienintelio pralaimėjimo šiame sezone Vakarų lyderiams Denverio „Nuggets“ (6-1) ir konferencijoje užima antrą vietą. Sezono startas 5 pergalėmis per 6 rungtynes – geriausias Dalaso klubui nuo 2005-06 m.

„Hornets“ atrodė solidžiai pirmoje mačo pusėje ir antrojo kėlinio pabaigoje turėjo 15 taškų persvarą (60:45). Vis dėlto šeimininkai atsitiesė trečiajame ketvirtyje, po kurio turėjo jau tik minimalų atsilikimą (83:84).

Lemiamame ketvirtyje užvirė atkakli kova, o Šarlotės klubą ant savo pečių užsimetė LaMelo Ballas, per paskutines 12 minučių surinkęs net 23 taškus. Likus 8 sekundėms „Hornets“ galėjo išplėšti pratęsimą (116:119), tačiau jiems nepavyko išsimesti kamuolio iš užribio per 5 sekundes, o vėliau „Mavs“ pergalę baudomis įtvirtino Kyrie Irvingas.

Šarlotės ekipos gretose dominavo trigubą dublį surinkęs LaMelo Ballas, kurio sąskaitoje per 39 minutes buvo 30 taškų (6/13 dvit., 5/10 trit., 3/3 baudų), 10 atkovotų kamuolių, 13 rezultatyvių perdavimų.

„Hornets“ gynėjas tapo pirmuoju klubo žaidėju nuo 2002 m., kuris užfiksavo trigubą dublį, surinkdamas bent 30 taškų. Pastarąjį kartą tokias statistikos eilutes prieš 21 metus turėjo Baronas Davisas.

Ballas savo pirmuosius taškus pelnė tik pačioje antrojo ketvirčio pabaigoje. Tai reiškia, kad per antrą susitikimo dalį jis pasižymėjo 28 taškais. Be to, pirmoje pusėje jis išdalino net 11 rezultatyvių perdavimų, nesuklysdamas nė sykio.

Dalaso komandai Luka Dončičius per 36 minutes pelnė 23 taškus (7/10 dvit., 1/9 trit., 6/7 baudų), atkovojo 12 kamuolių, atliko 9 rezultatyvius perdavimus.

„Mavericks“: Luka Dončičius 23 (7/10 dvit., 1/9 trit., 6/7 baud., 12 atk. kam., 9 rez. perd., 4 kld.), Grantas Williamsas (4/5 trit.) ir Kyrie Irvingas (4/8 dvit., 2/6 trit., 10 rez. perd.) po 18, Timas Hardaway 16 (4/12 trit.), Dereckas Lively 15 (7/9 dvit., 14 atk. kam.), Jadenas Hardy 14 (7/8 baud.), Dwightas Powellas 10 (5 atk. kam.), Joshua Greenas 7.

„Hornets“: LaMelo Ballas 30 (6/13 dvit., 5/10 trit., 10 atk. kam., 13 rez. perd.), Gordonas Haywardas (8/19 dvit., 8 rez. perd.) ir P.J. Washingtonas (7/11 dvit.) po 20, Markas Williamsas 19 (8/8 dvit., 10 atk. kam.), Nickas Richardsas 12 (6/7 dvit., 9 atk. kam.), Theo Maledonas 9 (1/6 trit., 4 rez. perd.), Brandonas Milleris 7 (3/7 dvit., 0/5 trit.).