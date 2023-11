Oficialu: Tubelis pasirašė ilgalaikį kontraktą su „Rytu“, bus skolinamas „Neptūnui“

Nuotr.: Erikas Ovčarenko

Vilniaus „Rytas“ praneša sudaręs trejų metų sutartį su vienu perspektyviausiu Lietuvos krepšininku Ąžuolu Tubeliu, kuris šį sezoną žais Klaipėdoje, o prie sostinės komandos prisijungs kitame sezone.

Ąžuolas Tubelis Komanda: Klaipėdos Neptūnas

Pozicija: PF, C Amžius: 21 Ūgis: 205 cm Svoris: 106 kg Gimimo vieta: Vilnius, Lietuva

Vilniaus krepšinio sistemos auklėtinis 2018 m. užsivilko „Ryto“ dublerių komandos marškinėlius, per dvejus metus įsitvirtino kaip šios komandos lyderis bei būdamas vos 17-os su pagrindine komanda sužaidė pirmąsias savo rungtynes Lietuvos čempionate, rašoma oficialiame sostinės klubo pranešime.

Nacionalinėje krepšinio lygoje su „Perlo“ apranga 2019-20 m. sezone Tubelis vidutiniškai rinko po 16,7 taško, 6,2 atkovoto kamuolio, perimdavo po 1,5 kamuolio ir blokuodavo tiek pat metimų. 2020 m. vasarį jis tapo Eurolygos jaunimo atrankos turnyro naudingiausiu žaidėju – turnyro metu rinko 20,5 taško, 12,5 atkovoto kamuolio, 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir 34,5 naudingumo balo.

Tuomet sportininkas nusprendė keltis už Atlanto ir rungtyniauti bei tęsti mokslus NCAA. Prestižiniame Arizonos universitete Tubelis savo statistiką gerino kiekviename sezone, o piką pasiekė praėjusiame sezone, kai „Wildcats“ komandoje pelnydavo 19,8 taško, atkovodavo 9,1 kamuolį, atlikdavo 2 rezultatyvius perdavimus ir iš viso rinkdavo po 23,3 naudingumo balo.

„Didžiuojamės, kad pavyko Ąžuolą susigrąžinti į „Ryto“ šeimą, – šypsojosi laikinai komandos sporto direktoriaus pareigas einantis trenerio asistentas Dedas. – Jis labai jaunas, sužaidė kelis puikius sezonus Arizonoje ir turi visus duomenis, reikalingus tapti aukščiausio lygio krepšininku.

Norime, kad šiame sezone jis žaistų kuo daugiau minučių ir vėl įsilietų į europietiško krepšinio ritmą. Todėl pasitarę komandoje nusprendėme jį paskolinti „Neptūnui“, kur galėsime iš arti stebėti jo tobulėjimą ir padėti bet kokiais kylančiais klausimais. Klaipėdos komanda jam turėtų puikiai tikti, o kitais metais jau norime matyti jį pagrindinėje mūsų ekipoje. Ąžuolas yra „Ryto“ žmogus ir nei minutei nesudvejojome, kad verta su juo susieti ateitį.“

„Rytas“ savo gerbėjams turi ir dar vieną puikią žinią – sidabriniu komandos rėmėju tapo viena didžiausių Lietuvos nekilnojamojo turto vystymo bendrovių „Hanner“. Komandos atstovai atviri – šios dvi naujienos negali būti atskirtos viena nuo kitos.

„Sužinoję, kad Ąžuolo karjera krypsta į Europą, darėme viską, kad jis grįžtų namo. Tačiau be naujųjų partnerių to įgyvendinti nebūtų pavykę, – teigė „Ryto“ valdybos pirmininkas Gudelis. – Asmeniškai noriu padėkoti Arvydui Avuliui už indėlį priimant sprendimus, kurie turės teigiamos įtakos mūsų organizacijos ateičiai. Nuostabu, kaip verslo partnerystės gali per vieną dieną apversti mūsų darbus aukštyn kojomis, pačia geriausia prasme.“

„Hanner“ per beveik 30 metų trunkančią veiklos istoriją siekia atsakingai formuoti žmogaus darbo ir namų aplinką, kelti gyvenimo kokybę ir būti patikimu ilgalaikiu partneriu. Sėkmingos bendrovės veiklos įrodymai – tūkstančiai laimingų šeimų, gyvenančių įmonės pastatytuose butuose, Vilniaus vizitine kortele tapę verslo centrai bei daugybė įmonių, vykdančių veiklą „Hanner“ pastatuose.

„Daug investuojame kurdami patogų gyvenimą sostinėje, o krepšinis pastaraisiais metais tampa neatsiejama vilnietiško gyvenimo būdo dalimi, – sakė „Hanner“ vadovas Arvydas Avulis. – „Rytas“ suvienija didžiausią sporto bendruomenę sostinėje, kuri kuria Lietuvoje dar nematytą palaikymo kultūrą. Esame labai laimingi tapdami šios augančios organizacijos dalimi ir galėdami konkrečiai prisidėti prie jaunojo Vilniaus krepšinio mokyklos talento sugrįžimo į Lietuvą.“

Šią vasarą Tubelis žaidė NBA Vasaros lygoje ir po jos prisijungė prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pasirengimo Pasaulio čempionatui, tačiau į galutinį rinktinės dvyliktuką nepateko.

Jau šį šeštadienį Vilniuje laukia neeilinė šventė – Vilniaus „Rytas“ į arenos palubes iškels legendinio krepšininko Arvydo Macijausko marškinėlius bei susikaus su svečiais iš Klaipėdos. Tuo metu lapkričio 14 d. laukia pirmos tarptautinės šio sezono rungtynės namuose – „Rytas“ rungsis su „Opava“.