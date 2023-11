Sulaimonu pasidžiaugęs Kemzūra išskyrė kitą herojų: „Jis buvo visur“

Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS

Įsibėgėjanti Vilniaus „Wolves“ Europos taurėje pasiekė trečią pergalę iš eilės. Vilkai namuose 85:71 susitvarkė su Slobožanskės „Prometey“, o vilniečių vyr. treneris Kęstutis Kemzūra po pergalės išskyrė pagrindines ją lėmusias detales.

Rungtynių žaidėjas EFF 36 Rasheed Sulaimon Taškai 30 Taiklumas 10-19 Atkovoti kamuoliai 2 Rezultatyvūs perdavimai 7

„Manau, kad sužaidėme puikias rungtynes, ypač antroje pusėje. Labai didžiuojuosi savo žaidėjais, jie padarė puikų darbą gynyboje, – spaudos konferencijoje kalbėjo specialistas. – Raktas buvo atkovoti kamuoliai puolime. Žinojome, kad „Prometey“ prieš šį mačą buvo geriausiai dėl kamuolių kovojanti komanda lygoje. Pažiūrėkite į skaičius, atkovojome 17 kamuolių puolime, jie – 11. Pirmoje pusėje jie turėjo 7, tai reiškia, kad antroje nusiėmė tik 4. Kontroliavome lentą.

Kitas svarbus dalykas – klaidos. Suklydome tik 7 sykius, tai padėjo mums kontroliuoti varžovų greitas atakas. Apskritai, privertėme juos žaisti 5 prieš 5. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas buvo energija, pastangos ir širdis, kuriuos parodė žaidėjai. Jie išmušė daug kamuolių, gerai gynėsi, žaidė atsidavę. Džiaugiuosi dėl rezultato.“

Pagrindiniu vilniečių pergalės kalviu buvo asmeninius taškų ir naudingumo balų karjeros rekordus Europos taurėje gerinęs Rasheedas Sulaimonas. Amerikietis sukratė 30 taškų ir surinko 36 naudingumo balus.

Visgi Kemzūra po rungtynių išskyrė ne tik „Wolves“ puolimo lyderį, bet ir kitą, mažiau apdainuotą, susitikimo herojų.

„Mes tarpsezoniu labai laukėme, kentėjome, nes labai norėjome pasirašyti Rasheedą, žinodami jo sugebėjimus žaisti abiejuose aikštės pusėse. Labai džiaugiuosi, kad jis tobulėja ir progresuoja, – kalbėjo Kemzūra. – Žinojome, kad jis gali gintis.

Bet norėčiau paminėti ir kitus. Ir Žemaitis, ir Beručka išėjo gerai, bet dar vienas žmogus, kuris šiandien sužibėjo – Mekowulu. Jo buvo visur, jis buvo ne vienas, šiandien aikštelėje buvo keli Mekowulu. Čia yra komandos geras bruožas, labai džiaugiuosi, kad visi prisideda. Bus visokių rungtynių, bus kai vieni įmes mažiau, kiti daugiau. Kol mes išmetame gerus metimus ir pataikome, man nesvarbu, kas kiek pelno taškų. Bandome išnaudoti geriausius žaidėjus, bet gynyboje kiekvienas turi kažką duoti. Manau, kad šiandien matėme tai.“

– Sulaimonas kalbėjo, kad dar tik mokosi lyderystės paslapčių. Kaip jums atrodo iš trenerio perspektyvos, kiek ta jo lyderystė yra svarbi?

– Manau, kad kiekvienoje komandoje lyderystė yra svarbu. Reikia turėti žaidėją, kuris rodo pavyzdį, o ne kalba. Aišku, kad mes mokomės ir individualiai, ir kaip komanda. Duosiu jums gyvenimišką pavyzdį. Tarkime mokotės kažkokią kalbą, juk neišmokstate jos per savaitę ar mėnesį. Kažkiek išmokstate vienais metais, kažkiek kitais. Tada pradedi šnekėti ir visi klausia, kada išmokai tą kalbą. Taip ir čia, dirbi diena iš dienos. Kažkada tau pasiseka daugiau, kažkada – mažiau. Čia ir yra tie dalykai. Kai nesiseka, turi išlikti pozityvus, ieškoti teigiamų dalykų, ką gali padaryti geriau. Labai džiaugiuosi ir dėl Rasheedo.

– Paminėjote ir Mekowulu. Kiek jūsų akimis jis tobulėja kiekvieną dieną?

– Manau, kad jis turi išlaikyti pastovumą. Šiandien jam irgi pasakiau, jog viskas, parodei kiek gali, toliau nebesitikime iš tavęs mažiau. Tegul jis tai rodo diena iš dienos. Tai irgi tobulėjimas, išlaikyti pastovumą. Kas trukdo su tokia energija žaisti kiekvienas rungtynes? Būna dienų, kai meti geriau, būna, kai meti prasčiau. Bet su tokiu užsidegimu sugebėti žaisti kiekvieną mačą irgi yra labai svarbi savybė, nesvarbu prieš kokį priešininką rungtyniauji.

– Sulaimonas minėjo, kad komanda jaučiasi geriau, labiau susižaidusi. Ar jums taip pat atrodo, kad komanda deda tikslingus žingsnius į priekį?

– Turbūt galiu pasakyti, kad taip. Bet žinote, galiu prisišnekėti. Sekmadienį laukia „Žalgiris“, tuomet gali atrodyti, kad nulipome laiptais ar nusileidome liftu. Aš stengiuosi eiti nuo rungtynių iki rungtynių. Mano užduotis yra maksimaliai paruošti komandą, parinkti gerą žaidimo planą. Čia yra augimas. Pergalės, be abejo, yra labai svarbu, dėl to ir žaidi, bet sportas, ypač krepšinis, yra toks dalykas, kad kažkas turi pralaimėti. Tu gali žaisti gerai, bet varžovas geriau. Futbole rezultatas gali būti 0:0 ir sakysi, kad labai geros rungtynės, nes 0:0. Krepšinyje to nėra. Mes visuomet siekiame pergalės, bet suprantame, kad ne visada galime ją pasiekti. Norėtume po rungtynių žinoti, kad padarėme viską, o jei nepadarome, tuomet analizuojame, ko nepadarėme. Tada bus augimas.

– Užsiminėte apie rungtynes su „Žalgiriu“. Kiek legionieriams reikės perduoti tai, kad laukia Eurolygos komanda ir susikaupimas turi būti maksimalus?

– Žinote, mes kol kas dar esame tokia komanda, kad mums reikia maksimalaus nusiteikimo žaidžiant su Utenos „Juventus“. Ateiname žaisti su „Prometey“, mums reikia maksimalaus susikaupimo. Kur bežaistume, mums reikia maksimalaus susikaupimo. Iš tos pusės, tu kitaip negali. Tik žaisdamas su „Žalgiriu“ žinai, kad tau reikės pridėti dar papildomai, bet ir tai gali neužtekti.

– Šioje sezono stadijoje jau lengviau išsireikalauti auklėtinių maksimalaus susikaupimo nei pradžioje?

– Manau, kad taip, pajutome tą skonį. Kaip aš sakau, mums patinka laimėti, geras jausmas. Kai turi tą jausmą yra šiek tiek lengviau prisiversti. Manau, kad nuo pradžios nuėjome nemažą kelią. Su visais vėlavimais, neatvykimais, traumomis, kažkas pradeda sluoksniuotis, bet dar labai anksti kalbėti. Džiaugtis reikia kiekviena pergale, bet reikia stovėti ant žemės, o ne kažkur skraidyti.

– Kur buvo susitikimo lūžis?

– Trečiajame kėlinyje. Rungtynes pradėjome su viena taktika, bet ji mums nelabai pasiteisino. Padarėme pakeitimus, ir manau, kad į trečią kėlinį išėjome labiau susikaupę. Jau minėjau skaičius – geriau kovojome dėl kamuolių, geriau gynėmės, buvo aktyvios rankos, daug paliestų ir perimtų kamuolių. Aišku, ir susimetėme metimus. Manau, kad jie ne tai, kad supanikavo, bet sužaidė kažkiek padrikai. Mes tuo pasinaudojome ir pabėgome.

