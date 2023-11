Sugrįžimu pasidžiaugęs Maksvytis – apie Clyburno faktorių ir žingsnį į priekį

reik suprast kad kazys dirba be perstojo su rinktinem ir komanda jau antri metai. be atostogu be poilsio. normalu kad jis po truputi pradeda gyvent paralelinej visatoj. kitu atveju jei rimtai isgyvensi kiekviena nesekme tai tiesiog isprotesi. tas sedejimas ant dvieju kedziu gali smogti visu grazumu tiek zalgiriui siemet tiek rinktinei oz jei ten pateks.