Jankūnas – apie nedegantį papildymo klausimą ir darbą biure su Kalniečiu

Turint omeny, kad liko iš pernai visas branduolys, Ulia ir Lukas pailsėję (bent jau teoriškai) - lieku prie savo nuomomnės, kad kažką Kazys ne taip daro.. Giedraitis starte. Rimtai? Plius, niekada taip nebūdavo, nėra ir kitose komandose, kad vienu metu pakeičiamas beveik visas, o už kelių minučių ir visas penketas. Kiek jau rungtynių esame gerai pradėję, o po to viską atoduodame ir tada vėl vejamės? Nesu treneris, nežinau detalių, bet faktas toks - komanda, išlaikiusi visą branduolį, šioje sezono stadijoje turi atrodyti geriau nei dabar. Ypač gynyboje. Kazys - "atrodo tie patys žaidėjai, o gynyba suprastėjo". Tai wtf, ne mums gi žinoti kodėl. Pats turi matyti per treniruotes, per analizes, nes jau kas kas, o kodėl neveikia gynyba tikrai galima išanalizuoti. Be to, drįstu spėti, kad ir rūbinėje reikalai nuo pernai pasikeitė. Neliko Iggy, kapitonas toks sakyčiau popierinis (vargu ar autoritetas kitiems), Lukas mano, kad netinka treneriui, Nazas nepasitiki savim, daug ramių tylenių kaip Giedraitis, Birutis, Butkė, tas pats Evansas rimtas, kultūringas, nemanau, kad aktyvus rūbinės narys. Nežinau, pralaimėjimai pralaimėjimais, bet toks vaizdas, kad komanda nebėra kaip vienas kumštis/šeima.