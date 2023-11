Įspūdingoje Duranto ir LeBrono akistatoje pergalę šventė „Lakers“

Nuotr.: Getty Images via AFP-Scanpix

LeBronas Jamesas dar kartą šventė pergalę principinėje akistatoje prieš Keviną Durantą. Karaliaus vedama Los Andželo „Lakers“ (4-5) išvykoje 122:119 (25:34, 30:29, 34:33, 33:23) įveikė Finikso „Suns“ (4-5).

Rungtynių žaidėjas EFF 36 LeBron James Taškai 32 Taiklumas 11-17 Atkovoti kamuoliai 11 Rezultatyvūs perdavimai 6

„Lakers“ nutraukė trijų nesėkmių seriją, o taip pat ir įsirašė pergalę NBA vidurio sezono turnyre.

LeBronas per 36 minutes surinko 32 taškus (8/13 dvit., 3/4 trit., 7/11 baud.), 11 atkovotų kamuolių, 6 rezultatyvius perdavimus bei 4 klaidas.

Pirmajame kėlinyje veteranas galėjo išgąsdinti savo gerbėjus. Po kontakto su varžovu LeBrono veidas buvo perkreiptas skausmo, o aikštę jis paliko sunkiai šlubuodamas. Visgi gavęs pagalbos iš medicinos personalo LeBronas vėliau sėkmingai grįžo ant parketo.

Šeimininkai didžiąją laiko dalį pirmavo, bet ketvirtojo kėlinio pradžioje „Lakers“ spurtavo 14:0 ir po ilgos pertraukos išsiveržė į priekį – 97:96.

Paskutinėmis minutėmis iniciatyva jau priklausė svečiams ir „Suns“ turėjo pripažinti varžovų pranašumą.

Finikso komandai Durantas per 38 minutes pelnė 38 taškus (9/21 dvit., 4/6 trit., 8/10 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei suklydo 4 kartus.

Dabar reguliariajame sezone LeBronas prieš Durantą pergalių skaičiumi pirmauja 17-6.

„Suns“: Kevinas Durantas 38 (9/21 dvit., 4/6 trit., 8/10 baud., 9 atk. kam., 5 rez. perd., 4 kld.), Bradley Bealas 24 (7/13 dvit., 2/4 trit.), Jusufas Nurkičius 14 (2/3 trit., 9 atk. kam., 7 rez. perd.), Ericas Gordonas 13 (3/4 trit., 3 per. kam.), Keita Batesas-Diopas 11 (1/6 trit., 5 atk. kam.), Graysonas Allenas 9 (9 atk. kam., 4 rez. perd.).



„Lakers“: LeBronas Jamesas 32 (8/13 dvit., 3/4 trit., 7/11 baud., 11 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.), D'Angelo Russellas 19 (6/9 dvit., 7/9 baud., 9 rez. perd.), Anthony Davisas 18 (5/14 dvit., 8/8 baud., 11 atk. kam., 4 rez. perd.), Cameronas Reddishas 17 (5/8 trit., 3 per. kam.), Austinas Reavesas 15 (4/7 dvit., 2/4 trit., 7 rez. perd.), Taureanas Prince'as (2 blok.) ir Rui Hachimura (4 per. kam.) po 7.