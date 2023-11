Maksvytis: „Šiandien buvo nemažai gerų dalykų ir du blogi“

Kazy pakuokis tu lagaminus gal jau ir varyk savo plunges olimpa treniruoti,kas netingi aplose tave taktiskai,jokio plano apart 1 isvesti maneka mesti wow nuopelnas,prie saro tokie metikai gautu derinius pramete 9 kartus iseiles o cia blt per visas varzybas 3 derinius gal ir sukure nu zodziu matosi kad zaidejai deja ant to trenerio,pao butu sumete baudas ir geriau pakrite tai cia tragiskas rezultatas butu o dbr prapiso 2 taskais ir atrodo graziau bet zaidimas tai tragedija ir kuo toliau tuo bus blogiau ir tiek.Zaliai baltas 4ever bet nu taip negalima