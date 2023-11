Los Andžele – Sabonio šou: dėjimas per Reavesą ir dominavimas prieš Davisą

Nuotr.: AP-SCANPIX

Domantas Sabonis sužaidė rezultatyviausias NBA sezono rungtynes, o jo atstovaujami Sakramento „Kings“ (6-4) svečiuose 125:110 (38:25, 34:34, 32:21, 21:30) nugalėjo Los Andželo „Lakers“ (6-6).

Rungtynių žaidėjas EFF 43 Domantas Sabonis Taškai 29 Taiklumas 13-19 Atkovoti kamuoliai 16 Rezultatyvūs perdavimai 7

Lietuvis per 39 minutes surinko 29 taškus (12/18 dvit., 1/1 trit., 2/2 baudų), 16 atkovotų ir 3 perimtus kamuolius, 7 rezultatyvius perdavimus, 1 bloką, 4 klaidas ir 3 asmenines pražangas.

Sabonis dominavo prieš savo tiesioginį oponentą centro pozicijoje Anthony Davisą. „Lakers“ žvaigždė per 35 minutes pasižymėjo 9 taškais (3/8 dvit., 0/1 trit., 3/3 baudų), 9 atkovotais kamuoliais, 1 rezultatyviu perdavimu, 4 blokais, 4 klaidomis ir 4 pražangomis.

Per pirmus tris kėlinius, po kurių „Kings“ pirmavo 104:80, Daviso sąskaitoje buvo 4 taškai, pataikius 1 iš 6 metimų, ir 2 klaidos.

Vien per pirmą pusę Sabonis buvo surinkęs 19 taškų, 12 atkovotų kamuolių, 3 rezultatyvius perdavimus, o galingas pasirodymas paženklintas dėjimu per Austiną Reavesą.

29 taškai – geriausias Sabonio sezono rezultatas. Prieš tai jis daugiausiai buvo įmetęs 27 taškus į Portlando „Trail Blazers“ krepšį.

Vis dėlto sykį mūsiškis pats gavo pamoką, kai lėkė į greitą ataką, bandė pelnyti dvitaškį, bet atbėgti spėjęs LeBronas Jamesas išrašė jam bloką.

„Kings“ komandai tai buvo ketvirta pergalė iš eilės. Mike'o Browno auklėtiniai įsitaisė šeštoje vietoje Vakarų konferencijoje.

Sakramento klubas dominavo prieš varžovus jau pirmajame kėlinyje, kai po atkarpos 11:2 įgijo net 19 taškų persvarą (38:19). Nors vėliau „Lakers“ sugebėjo kiek pristabdyti varžovus, tačiau dviženklis deficitas išliko (59:72).

Po pertraukos šeimininkai didesnių pasipriešinimo ženklų nerodė, o Sabonio, De'Aarono Foxo ir Kevino Huerterio trijulė nutolino „Kings“ iki triuškinančio pranašumo (102:77). Paskutiniame kėlinyje „Lakers“ apkarpė skirtumą, bet iki pergalės to pritrūko.

Los Andželo komandai Jamesas surinko trigubą dublį – per 35 minutes pelnė 28 taškus (6/8 dvit., 3/7 trit., 7/8 baudų), atkovojo 10 kamuolių, atliko 11 rezultatyvių perdavimų.

38-erių NBA ikona tapo antru vyriausiu NBA krepšininku, atlikusiu trigubą dublį. Be to, Jamesas per karjerą yra pataikęs 2,283 tritaškius bei visų laikų sąraše pagal pataikytus tolimus metimus palypėjo į aštuntą poziciją, aplenkdamas Jasoną Terry (2,282).

„Lakers“: D'Angelo Russellas (8/14 dvit., 4/6 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.) ir LeBronas Jamesas (6/8 dvit., 3/7 trit., 7/8 baud., 10 atk. kam., 11 rez. perd., 4 per. kam., 6 kld.) po 28, Cameronas Reddishas 16 (5/9 dvit., 2/5 trit., 5 per. kam.), Anthony Davisas (3/8 dvit., 9 atk. kam., 4 blok., 5 kld.) ir Austinas Reavesas (4/5 dvit., 0/5 trit., 11 atk. kam., 8 rez. perd., 4 kld.) po 9, Taureanas Prince'as 7.

„Kings“: Domantas Sabonis 29 (12/18 dvit., 16 atk. kam., 7 rez. perd., 3 per. kam., 4 kld.), De'Aaronas Foxas (7/13 dvit., 3/9 trit., 5/7 baud., 5 atk. kam., 5 rez. perd., 4 per. kam.) ir Kevinas Huerteris (4/5 dvit., 6/11 trit., 7 rez. perd.) po 28, Harrisonas Barnesas 13 (3/6 trit., 4 per. kam.), Keeganas Murray 9 (2/7 trit., 6 atk. kam.), JaVale'as McGee 7 (6 atk. kam.).

