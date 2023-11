Sabonis – apie sutramdytą Davisą ir nesenstantį LeBroną

Nuotr.: AP-SCANPIX

Domantas Sabonis po rezultatyviausių NBA sezono rungtynių džiaugėsi gerėjančia Sakramento „Kings“ ir papasakojo apie akistatą su Anthony Davisu.

Rungtynių žaidėjas EFF 43 Domantas Sabonis Taškai 29 Taiklumas 13-19 Atkovoti kamuoliai 16 Rezultatyvūs perdavimai 7

„Kings“ praėjusiame mače išvykoje 125:110 nugalėjo Los Andželo „Lakers“ bei iškovojo ketvirtą pergalę paeiliui.

Tai buvo pirmosios iš šešerių išvykos rungtynių serijos „Kings“ komandai. Kitą namų mačą Sabonis ir kompanija žais tik lapkričio 29 dieną.

„Ši pergalė tikrai padeda nuotaikai, – po mačo kalbėjo Sabonis. – Būsime išvykę 10-11 dienų, tad kuo daugiau susirinksime tokių pergalių, tuo geriau.“

Lietuvis per 39 minutes surinko 29 taškus (12/18 dvit., 1/1 trit., 2/2 baudų), 16 atkovotų ir 3 perimtus kamuolius, 7 rezultatyvius perdavimus, 1 bloką, 4 klaidas ir 3 asmenines pražangas.

Sabonis dominavo prieš savo tiesioginį oponentą centro pozicijoje Anthony Davisą. „Lakers“ žvaigždė per 35 minutes pasižymėjo 9 taškais (3/8 dvit., 0/1 trit., 3/3 baudų), 9 atkovotais kamuoliais, 1 rezultatyviu perdavimu, 4 blokais, 4 klaidomis ir 4 pražangomis.

Per pirmus tris kėlinius, po kurių „Kings“ pirmavo 104:80, Daviso sąskaitoje buvo 4 taškai, pataikius 1 iš 6 metimų, ir 2 klaidos.

Vis dėlto šios akistatos su NBA žvaigžde Sabonis nesureikšmino.

„Aš esu laimingas tik dėl pergalės, – paklaustas apie pasirodymą prieš Davisą, atsakė Sabonis. – Žaidėme savo krepšinį: buvome greiti, judinome kamuolį ir stengėmės juos apibėgti. Tai mums labai suveikė.“

Anot Sabonio, „Kings“ pergalės pamatus pasiklojo solidžia gynyba. Sakramento ekipa šiame mače perėmė net 20 kamuolių. Tris iš jų nugvelbė pats Sabonis.

„Mūsų gynyba, kuri buvo kieta nuo pat pradžių, – džiuginantį dalyką išskyrė Sabonis. – Išėjome į aikštę agresyvūs, bėgome į priekį. Primetėme jiems savo žaidimą, privertėme juos sugalvoti kitus dalykus.“

Taip pat lietuvis sulaukė klausimo apie LeBroną Jamesą, kuris nepaliauja stebinti, atsižvelgiant į amžių.

Los Andželo komandai 38-erių Jamesas surinko trigubą dublį – per 35 minutes pelnė 28 taškus (6/8 dvit., 3/7 trit., 7/8 baudų), atkovojo 10 kamuolių, atliko 11 rezultatyvių perdavimų.

38-erių NBA ikona tapo antru vyriausiu NBA krepšininku, atlikusiu trigubą dublį. Be to, Jamesas per karjerą yra pataikęs 2,283 tritaškius bei visų laikų sąraše pagal pataikytus tolimus metimus palypėjo į aštuntą poziciją, aplenkdamas Jasoną Terry (2,282).

„Tai yra puiku, – apie LeBroną sakė Sabonis. – Jis žaidžia krepšinį reikiamu būdu ir tą daro labai aukštame lygyje. Net nesimato, kad tai jam yra 21-as sezonas.“