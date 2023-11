Galingai debiutavęs Tubelis vedė „Neptūną“ į pergalę

Tubelis per 19 minučių surinko 14 taškų ir 20 naudingumo balų, o „Neptūnas“ 84:78 nugalėjo „Gargždus“ ir užsitikrino vietą KMT ketvirtfinalyje.

Nuotr.: M.Baranauskas

Klaipėdoje įvyko Ąžuolo Tubelio debiutas. Vilnietis žaidė solidžiai, o jo atstovaujamas Klaipėdos „Neptūnas“ (5-0) ketvirtajame kėlinyje surengė išsigelbėjimą Karaliaus Mindaugo taurėje.

Rungtynių žaidėjas EFF 20 Ąžuolas Tubelis Taškai 14 Taiklumas 4-7 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 0

Didžiąją laiko dalį atsilikinėję Mindaugo Brazio auklėtiniai 84:78 (24:19, 12:28, 21:21, 27:10) palaužė „Gargždų“ (1-4) krepšininkus.

Ši pergalė užtikrino klaipėdiečiams vietą KMT ketvirtfinalyje.

Praktiškai visą laiką ketvirtoje pozicijoje žaidęs Tubelis per 19 minučių pelnė 14 taškų (3/5 dvit., 1/2 trit., 5/7 baud.), atkovojo 5 kamuolius, blokavo 2 metimus, išprovokavo 4 pražangas ir surinko 20 naudingumo balų.

Ketivrtojo kėlinio pradžioje gargždiškiai užtikrintai pirmavo (71:57), bet aštuonis taškus paeiliui pelnęs Ignas Sargiūnas sugrąžino šeimininkams viltį – 68:71.

Galiausiai likus 2 minutėms Tubelis tiksliomis baudomis išvedė „Neptūną“ į priekį (77:76) ir „Gargždai“ pranašumo susigrąžinti nebesugebėjo.

Paskutinį ketvirtį klaipėdiečiai laimėjo 27:10.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Sargiūnas, per 28 minutes pelnęs 19 taškų (4/4 dvit., 3/6 trit., 2/2 baud.). Jis taip pat atkovojo 2 kamuolius bei surinko 17 naudingumo balų.



Gargždų ekipos gretose išsiskyrė Nickas Wardas, kurio sąskaitoje per 24 minutes buvo 20 taškų (6/8 dvit., 1/1 trit., 5/11 baud.), 9 atkovoti kamuoliai bei 24 naudingumo balai.



„Neptūnas“: Ignas Sargiūnas 19 (4/4 dvit., 3/6 trit.), Sterlingas Gibbsas 16 (4/10 trit., 5 rez. perd., 3 per. kam.), Mindaugas Girdžiūnas (3/6 trit., 5/6 baud.) ir Ąžuolas Tubelis (5/7 baud., 5 atk. kam., 2 blok.) po 14, Martynas Pacevičius 10 (5/5 dvit., 5 atk. kam., 4 kld.).



„Gargždai“: Nickas Wardas 20 (6/8 dvit., 5/11 baud., 9 atk. kam.), Ivanas Gavrilovičius 14 (4/6 dvit., 2/10 trit., 4 kld.), Aurimas Majauskas 11 (8 atk. kam.), Amandas Urkis 8, Ryanas Larsonas 7.

Trenerių komentarai: