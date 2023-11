Tubelį pasveikinęs Brazys: „Jis mums labai padės“

Nuotr.: M.Baranauskas

Ąžuolas Tubelis Klaipėdos „Neptūne“ prisistatė 14 taškų ir 20 naudingumo balų pasirodymu bei padėjo komandai užsitikrinti vietą KMT ketvirtfinalyje.

Rungtynių žaidėjas EFF 20 Ąžuolas Tubelis Taškai 14 Taiklumas 4-7 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 0

Po rungtynių „Neptūno“ vyr. treneris Mindaugas Brazys pasveikino Tubelį su debiutu bei pažymėjo jo potencialą ateičiai.

„Noriu pasveikinti Ąžuolą su debiutu, mums tai irgi buvo iššūkis išbandyti jį rungtynėse, ne tik treniruotėse, – kalbėjo Brazys. – Jis turėjo dvi treniruotes, reikėjo žaisti per dvi pozicijas, tad jam taktiškai ne viskas dar yra aišku.

Bet matome, kad tai – aukšto meistriškumo žaidėjas, didelio potencialo krepšininkas ir net neabejoju, jog jis mums labai padės šį sezoną.“

Prisijungus Tubeliui ir visiems žaidėjams sugrįžus po sveikatos problemų „Neptūno“ rotacija stipriai išsiplėtė. Visgi Brazys nemano, kad ji yra per plati.

„Jau geriau turėti daugiau žaidėjų nei per mažai, kaip būdavo anksčiau, – teigė Brazys. – Nemanau, kad turime per daug (žaidėjų), tikrai išrotuosiu. Dabar viskas labai pasidaro aišku, yra begalę žaidėjų, kurie gali žaisti per kelias pozicijas. Galima bus laikyti intensyvumą.

Gal šiandien mano intensyvi rotacija ir nulėmė rungtynių baigtį. Faktas, kad mums dar trūksta laiko susiderinti viską, ką mes žaidžiame. Ne visas mintis dar šiandien pavyko išpildyti, bet sezonas ilgas, įsivažiuosime, o Ąžuolas tikrai stipriai padės.“

Brazys buvo lakoniškas, paklaustas, kurioje priekinės linijos pozicijoje labiau mato Tubelį.

„Matau ir ten, ir ten“, – nukirto treneris.

Artimiausias rungtynes „Neptūnas“ žais lapkričio 20 d. LKL prieš Kėdainių „Nevėžį-Optibet“.