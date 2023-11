Rungtynių herojumi tapęs LeBronas demonstravo šou elementus

LeBrono Jameso pataikyta bauda lėmė „Lakers“ pergalę. Los Andželo klubo žvaigždė po pramesto metimo demonstravo prisidegantis cigaretę, o viename iš epizodų įveikęs Dillono Brookso gynybą rodė, jog varžovas – per žemas.

Nuotr.:

Rungtynių pabaigoje agresyviai pagal galinę liniją užatakavęs LeBronas Jamesas išprovokavo pražangą, pataikė vieną baudą ir išplėšė Los Andželo „Lakers“ (8-6) pergalę.

Kalifornijos klubas namuose 105:104 (20:28, 29:27, 32:20, 24:29) po dramatiškos kovos palaužė Hjustono „Rockets“ (6-5) ir laimėjo penktą kartą per pastaruosius šešis susitikimus.

Prieš prasidedant paskutinei minutei Alperenas Šengunas išlygino rezultatą (100:100), bet likus žaisti 24 sekundes Austinas Reavesas įsmeigė tritaškį ir suteikė pranašumą „Lakers“ (103:100).

Po „Rockets“ minutės pertraukėlės Šengunas atsakė dviem taškais, Reavesas pataikė vieną baudą ir svečiai savo atsakymui turėjo 9,2 sekundės (102:104).

Atakos smaigalyje vėl atsidūrė Šengunas, kuris nepaisant LeBrono gynybos įmetė iš po krepšio ir vėl atstatė lygybę 104:104.

Po „Lakers“ pasitarimo atakos smaigalyje atsidūrė Jamesas. Jis išprovokavo Tari Easono pražangą, pataikė antrą baudą, o paskutinis tolimas Dillono Brookso metimas nebuvo tikslus ir Los Andželo publika šventė pergalę 105:104.

LeBronas per 40 minučių pelnė 37 taškus (12/14 dvit., 2/5 trit., 7/9 baud.), atliko 8 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 6 ir perėmė 3 kamuolius.

38-erių veteranas antrajame kėlinyje po pramesto metimo iš po krepšio išraiškingai rodė nusivylimą ir demonstravo prisidegantis cigaretę.

Trečiajame ketvirtyje Jamesas pašaipiai reagavo į Dillono Brookso gynybą. LeBronas situacijoje vienas prieš vieną pelnė taškus per Brooksą ir parodė gestą „per žemas“.

Tą patį darė ir nuo suolo pašokęs Anthony Davisas.

LeBron James Komanda: Los Angeles Lakers

Pozicija: SF Amžius: 38 Ūgis: 203 cm Svoris: 113 kg Gimimo vieta: Akronas, JAV

„Rockets“ vedlys Šengunas per 31 minutę pelnė 23 taškus (10/24 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 10 kamuolių ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

Fredas VanVleetas įmetė 15 taškų, iš žaidimo pataikęs 5 iš 14 metimų, ir atliko 16 rezultatyvių perdavimų.

Davisas nugalėtojams surinko 27 taškus (11/15 dvit., 5/7 baud.) ir 10 atkovotų kamuolių.

Los Andželo klubas centras prasidėjus paskutinei rungtynių minutei puolime užsidirbo šeštą asmeninę pražangą ir sėdo ant suolo.

„Lakers“: LeBronas Jamesas 37 (12/14 dvit., 2/5 trit., 7/9 baud., 6 atk. kam., 8 rez. perd., 3 per. kam., 45 naud.), Anthony Davisas 27 (11/15 dvit., 5/7 baud., 10 atk. kam., 4 kld., 27 naud.), Austinas Reavesas 17 (2/3 trit., 5/6 baud., 6 atk. kam., 6 rez. perd.), Rui Hachimura 11 (4/6 dvit.), Cameronas Reddishas 7 (1/5 trit., 3 per. kam.).



„Rockets“: Dillonas Brooksas 24 (3/10 dvit., 6/11 trit., 4 per. kam.), Alperenas Šengunas 23 (10/14 dvit., 10 atk. kam., 5 rez. perd., 4 kld., 26 naud.), Fredas VanVleetas 15 (3/10 trit., 16 rez. perd.), Jabari Smithas 14 (2/6 trit., 5 atk. kam.), Jeffas Greenas 13 (5/5 dvit.), Jalenas Greenas 9 (2/5 trit., 6 atk. kam., 4 kld.).