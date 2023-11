NBA pulsas: trauma virtęs 55 tūkst. dolerių metimas ir chaosas Brukline

Nuotr.: stopkadras

Pristabdyti Nikola Jokičius ir Tyrese'as Haliburtonas, Domanto Sabonio dvigubi dubliai, traumą patyręs „Lakers“ fanas Anthony ir choatiška situacija Brukline – tai ir dar daugiau – lapkričio 20-osios NBA pulse.

Lapkričio 20-osios NBA pulsas

MAŠINA. Domantas Sabonis surinko eilinį dvigubą dublį – pasižymėjo 32 taškais (13/13 dvit., 0/2 trit., 6/10 baudų), 13 atkovotų kamuolių.

Lietuvis net 88 iš 106 mačų su „Kings“ apranga fiksavo dvigubo dublio statistiką. Tai yra 83 proc. visų Sabonio rungtynių Sakramente, o šiame sezone tokių mačų buvo 11 iš 12.

Sabonio vedama „Kings“ 129:113 įveikė „Mavericks“, pratęsė pergalių seriją iki 6 ir Vakaruose pakilo į 4 vietą.

ANT BANGOS. Trejus metus atkrintamosiose nebuvę Oklahomos „Thunder“ rengiasi patriukšmauti – pratęsė pergalių seriją iki 5, kai 134:91 pervažiavo Portlando „Trail Blazers“.

„Thunder“ tapo pirmąja komanda Vakaruose, pasiekusia 10 pergalių (iš 14) atžymą, bei konferencijoje užima antrą vietą.

Oklahomos ekipa pagal gynybos reitingą rikiuojasi šeštoje vietoje, pagal puolimo – septintoje. Visoje NBA yra tik dar dvi komandos, kurių abu reitingai rikiuojasi dešimtuke: Bostono „Celtics“ ir Denverio „Nuggets“.

BYRA. Eilinis sezonas, kai Detroito „Pistons“ fronte – nieko naujo. Ekipa šiąnakt 113:142 sugėrė smūgį iš Toronto „Raptors“ ir patyrė 11 pralaimėjimą paeiliui.

Blogiausia Rytų konferencijos komanda pastarąjį kartą atkrintamosiose žaidė dar 2018-19 m. sezone, kai neišsikrapštė iš pirmojo etapo. Toliau nei pirmas atkrintamųjų etapas „Pistons“ paskutinį kartą žengė 2007-08 m. sezone.

Nusivylimą komanda iliustravo 2021 m. naujokų biržos pirmojo šaukimo Cade'o Cunninghamo reakcija ant suolo.

TEISĖJAI. Dviejų pratęsimų dramoje Jutoje dėmesio centre atsidūrė teisėjai. Aistras įžiebė momentas antrojo pratęsimo pabaigoje, kuomet 137:140 atsilikusi „Jazz“ savo atakai teturėjo 0,9 sekundės.

Išpuolio smaigalyje atsidūrė Lauri Markkanenas, kuris spėjo atlikti metimą iš toli, bet šalia stovėjusi teisėja Ashley Moyer-Gieich fiksavo Duranto pražangą mėginant blokuoti suomio bandymą.

„Suns“ treneris Frankas Vogelis iškart paprašė peržiūros, po kurios teisėjai pakeitė sprendimą, kurį motyvavo tuo, jog Durantas pirmiau lietė kamuolį, o ne ranką, ir tame momente pražangos nebuvo.

VETERANAS. LeBronas Jamesas eilinį kartą pademonstravo, kad būdamas 38-erių išlieka vienu geriausių NBA žaidėjų. Jis per 40 minučių pelnė 37 taškus (12/14 dvit., 2/5 trit., 7/9 baud.), atliko 8 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 6 ir perėmė 3 kamuolius.

Rungtynių pabaigoje agresyviai pagal galinę liniją užatakavęs Jamesas išprovokavo pražangą, pataikė vieną baudą ir išplėšė Los Andželo „Lakers“ pergalę (105:104) prieš Hjustono „Rockets“.

Taip pat NBA ikona užvedinėjo publiką šou elementais. Antrajame kėlinyje po pramesto metimo iš po krepšio jis išraiškingai rodė nusivylimą ir demonstravo prisidegantis cigaretę, o trečiajame kėlinyje po dvitaškio per Dilloną Brooksą rodė „per žemas“.

APMAUDŽIAI. „Lakers“ fanas Anthony turėjo šansą laimėti 55 tūkst. JAV dolerių metimu iš vidurio, tačiau situacija pakrypo visai kitaip nei tikėtasi.

Iškart po bandymo Anthony pradėjo šlubčioti, tada susiėmė už nugaros ir galiausiai, laikydamasis už kairės blauzdos srities, nukrito ant žemės.

Padedamas pranešėjo fanas atsistojo ir jam buvo suteikta galimybė pabandyti mesti iš naujo. Tačiau atrodė, kad jo būklė nebuvo pakankamai gera, kad jis galėtų atlikti dar vieną metimą.

NEIŠSIMETĖ. Filadelfijos „76ers“ ir Bruklino „Nets“ rungtynėse užfiksuota chaotiška atkarpa. Po Day'Rono Sharpe'o dėjimo De'Anthony Meltonas netrukdomas suklydo, kai išsimesdamas kamuolį iš užribio sumušė kamuolį į grindis.

Kamuolys atiteko „Nets“, bet ir jie suklydo – atidavė kamuolį tiesiai į rankas tam pačiam Meltonui, kuris greitoje atakoje pelnė taškus. Mačą 121:99 laimėjo „76ers“.

DĖJIMAS. „Nets“ ir „76ers“ mače užfiksuotas ir galingas epizodas – gynėjo Lonnie Walkerio dėjimas.

Pastebėjęs, kad gynyba vėluoja, „Nets“ atstovas skubinosi krepšio link, o aplink jį suplūdo visas „76ers“ penketas. Vis dėlto Walkeriui pavyko įkrauti kamuolį į krepšį net ir trukdant penkiems varžovams.

LATVIS. Kristaps Porzingis kertiniais epizodais ištempė Bostono „Celtics“ į pergalę. Likus minutei jis dėjimu išvedė ekipą į priekį (102:100), o aidint sirenai blokavo Ziaire Williamso metimą.

Po varžovo metimo Porzingis dar buvo piktas, nes buvo įsitikinęs, kad Williamsas imitavo pražangą. Vis dėlto teisėjai kriminalo neįžvelgė, o „Celtics“ 102:100 nugalėjo Memfio „Grizzlies“.

Porzingis per 33 minutes pasižymėjo 26 taškais (9/10 dvit., 0/3 trit., 8/9 baudų) ir 8 atkovotais kamuoliais.

PRISTABDĖ. Klivlando „Cavaliers“ 121:109 įveikė NBA čempionus Denverio „Nuggets“, kurių gretose vienas prastesnių sezono rungtynių sužaidė Nikola Jokičius.

Serbas per 27 minutes surinko 18 taškų (8/13 dvit., 2/5 baudų), 10 atkovotų kamuolių, 7 rezultatyvius perdavimus, tačiau padarė 3 klaidas, o jo žaidimo laiką ribojo 5 asmeninės pražangos.

Taškų, atkovotų kamuolių rodikliai – mažiausi šiame Jokičiaus sezone. Be to, pirmąsyk jam buvo užfiksuotos 5 pražangos. 28-erių centro vidurkiai siekia 28,8 taško, 13,8 atkovoto kamuolio ir 9 rezultatyvius perdavimus.

PRISTABDĖ NR. 2. Labai sunkiai mačas klostėsi ir įspūdingą formą demonstruojančiam Indianos „Pacers“ gynėjui Tyrese'ui Haliburtonui – prieš Orlando „Magic“ jis per 25 minutes liko su 12 taškų (3/11 dvit., 1/3 trit., 3/3 baudų), 3 rezultatyviais perdavimais ir 2 atkovotais kamuoliais.

Tai buvo vos antros iš 11 rungtynių šiame sezone, kai Haliburtonas liko be dviženklio rezultatyvių perdavimų skaičius. Be to, jam tai buvo nerezultatyviausias sezono mačas.

„Pacers“ mačą pralaimėjo 116:128.

Gražiausi nakties epizodai:

Dienos rekordai

Visi šios nakties rezultatai: