„Nuggets“ treneris ir Jokičius buvo išvaryti iš aikštės Detroite

Dvi nesėkmes iš eilės patyrę Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionai Denverio „Nuggets“ (10-4) desperatiškai siekė pergalės Detroite. Ir jiems pavyko.

Rungtynių žaidėjas EFF 23 Reggie Jackson Taškai 21 Taiklumas 9-15 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 6

NBA čempionai išvykoje 107:103 (27:23, 29:32, 25:24, 26:24) nugalėjo Detroito „Pistons“ (2-13).

Dar pirmajame kėlinyje iš aikštės už ginčus su teisėjais buvo išvarytas „Nuggets“ strategas Michaeilas Malone'as. Nedaug nuo jo atsiliko Nikola Jokičius.

Arbitrais nepatenkintas serbas antrojo kėlinio pabaigoje užsidirbo antrą techninę pražangą ir taip pat buvo priverstas palikti aikštę.

„Manau, kad Nikola jaudinosi dėl manęs, – po mačo juokėsi Malone'as. – Sunku yra stebėti mačą per televizorių – per geras atakas mes apsikabindavome, per blogas – keikiausi serbiškai.“

Jokičius spėjo sužaisti 15 minučių ir per jas pelnė 9 taškus (3/4 dvit., 1/4 trit.), atkovojo 5 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

Denverio ekipos gretose išsiskyrė Reggie Jacksonas, kurio sąskaitoje per 32 minutes buvo 21 taškas (8/12 dvit., 1/3 trit., 2/3 baud.), 3 atkovoti kamuoliai ir 6 rezultatyvūs perdavimai.

Detroito komandai Cade'as Cunninghamas per 38 minutes pelnė 27 taškus (5/13 dvit., 2/4 trit., 11/11 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 9 rezultatyvius perdavimus bei suklydo 5 kartus.

„Pistons“: Cade'as Cunninghamas 27 (5/13 dvit., 2/4 trit., 11/11 baud., 9 rez. perd., 3 per. kam., 5 kld.), Marvinas Bagley 18 (7/13 dvit., 8 atk. kam.), Jadenas Ivey 17 (6/7 dvit., 4 kld.), Isaiah Stewartas (11 atk. kam., 2 blok.) ir Stanley Umude (3/5 trit.) po 11, Ausaras Thompsonas 8 (4/10 dvit., 7 atk. kam., 2 blok.).

„Nuggets“: Reggie Jacksonas 21 (8/12 dvit., 6 rez. perd.), Kentaviousas Caldwellas-Pope'as 20 (6/12 dvit., 2/5 trit.), Christianas Braunas 15 (3/8 dvit., 2/2 trit., 6 atk. kam.), Michaelas Porteris 14 (4/9 trit., 11 atk. kam., 4 kld.), Aaronas Gordonas 11 (4/10 dvit., 9 atk. kam., 7 rez. perd.), Nikola Jokičius 9 (5 atk. kam., 5 rez. perd.), Zeke'as Nnaji 7.