Su sekretoriatu sukibirkščiavęs ir išvarytas Spanoulis: „Nesu to matęs per visą gyvenimą“

Svarbią pergalę išvykoje prieš Sombathėjaus „Falco“ FIBA Čempionų lygoje iškovojo Atėnų „Peristeri“, tačiau mačo nebaigė Graikijos klubo vyr. treneris Vassilis Spanoulis.

Rungtynių žaidėjas EFF 17 Joe Ragland Taškai 16 Taiklumas 6-12 Atkovoti kamuoliai 0 Rezultatyvūs perdavimai 8

Iki susitikimo pabaigos likus kiek daugiau nei 6 minutėms buvęs krepšininkas sukibirkščiavo su sekretoriatu ir buvo išvarytas iš rungtynių. Po mačo vykusioje spaudos konferencijoje pykčio neslėpęs Spanoulis paaiškino, kodėl kilo konfliktas.

„Per daugiau nei 20 metų krepšinyje nesu to matęs. Sekretoriato žmogus, kuris yra rungtynių dalyvis, mane pasiuntė. Nesu to matęs per visą gyvenimą, – piktinosi Graikijos krepšinio legenda. – Tai yra gėda. Pirmiausia jam, krepšiniui ir visai „Falco“, kuri yra gera organizacija, su gerais žmonėmis ir geru treneriu, kurį pažįstu asmeniškai.“

„Paprašiau jo (sekretoriato žmogaus) minutės pertraukėlės tik tokiu atveju, jei varžovai pelnys taškus. Jis paskelbė minutės pertraukėlė po mūsų pražangos, „Falco“ nepelnius taškų. Paklausiau jo, kodėl jis paskelbė minutės pertraukėlė, o jis mane pasiuntė, – incidentą paaiškino Spanoulis. – Mums krepšinyje to nereikia, tai yra gėdinga. Daugiau neturiu ką pasakyti... Tai yra gėdinga, nesu to matęs ir niekada to nebepamatysiu.“

Arbitrams iš susitikimo eliminavus Spanoulį „Peristeri“ pirmavo 77:65. Susitikimas baigėsi Graikijos klubo pergale rezultatu 90:87.

