Užduokite klausimą BN+ Q&A tinklalaidei

Suprantu, kad .com ir .lt skirtingas turinys skirtingai publikai, bet ar nemanot, kad pliusai LT versijos turėtų gauti tą pačią informaciją, kurią skelbiate pliusams com, kai tai yra naujiena apie LT rinką? konkrečiai klausimas apie: BN Insider: Larkin and Napier injury updates, Zalgiris' market targets unveiled Tuo pačiu ar nesvarstėt lt pliusams padaryti už papildomą (kuklų) priedą ir com'o prenumerata.