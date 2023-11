Pangoso ir Evanso sinergija, neaukštinamas Tubelio dominavimas bei Vilniaus derbio prognozės

Nuotr.: Fotodiena.lt | M.Baranauskas | BasketNews koliažas

Tinklalapio BasketNews BN+ rubrikoje 3x3 – nuomonės apie tai, kas būtų Kauno „Žalgirio“ pagrindiniu įžaidėju – Evansas ar Pangosas, Ąžuolo Tubelio sugrįžimą į LKL ir pirmąjį sezono Vilniaus derbį.

Ąžuolas Tubelis Komanda: Klaipėdos Neptūnas

Pozicija: PF, C Amžius: 21 Ūgis: 205 cm Svoris: 106 kg Gimimo vieta: Vilnius, Lietuva

Nuomones pateikia BasketNews žurnalistai Jonas Lekšas, Lukas Katilius ir Karolis Tiškevičius.

„Žalgiris“ bando įsigyti Keviną Pangosą. Kaip manote, Evansas ar Pangosas tuomet būtų pagrindinis įžaidėjas?

Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas

Jonas Lekšas: „Pirmiausia, mačiau, kad daug žmonių reakcijų susilaukė tokia žinia ir daugiau jų buvo neigiamų. Ne kartą sakiau, jog Pangosas niekada nebuvo mano favoritas, bet kai atsisėdi ir ramiai pamąstai apie šią situaciją – o ką mes galime gauti geriau? Išvis, kas mes tokie, kad mums netinka dar prieš pusantrų metų Eurolygoje vienu geriausių įžaidėjų vadintas krepšininkas? Taip, dabar jis atrodė prastai, bet reikia žiūrėti individualiai į situacijas ir sunku būtų patikėti, kad pikinio amžiaus įžaidėjas jau yra praradęs savo pagrindinius gebėjimus. Apskritai, pastaraisiais metais Milane vyksta labai įdomūs dalykai ir žaidėjų žaidimą ten reikia vertinti atsargiai.

„Olympiakos“ ne veltui kviečiasi Mitrou-Longą, o kitos turtingos komandos nuo sezono starto neranda papildymo įžaidėjo grandyje. Būtent įžaidėjo adaptacija yra ilgiausia Eurolygoje, tad normalus noras į šią vietą kviestis šios lygos veteraną. Ypatingai eroje po Šarūno Jasikevičiaus, kai bandymai su Mudiay ir Websteriu pasibaigė labai liūdnai. Rinka tiesiog yra sausa ir dabar svarbiausia yra tas kitas naujokas, kuris galėtų jau dabar atvykti ir žaisti. Tik tada būtų galima laukti Pangoso situacijos išsisprendimo, nes žaisdamas be jokio papildymo iki Naujų metų galimai palaidotum savo sezoną Europoje. Ir jei po to galiausiai pavyktų susitarti su Pangosu dėl adekvataus atlyginimo, toks pridėjimas kažkiek primintų Achille Polonarą. Kvieteisi pripažintą žaidėją, bandei jį atgaivinti. Nepavyko, bet niekas dėl to labai nekritikuoja. Nes tai yra logiškas ėjimas, ypatingai, dar kartą pakartosiu, matant išskirtinę sausrą rinkoje šiemet.

O dėl to, kas būtų pagrindinis įžaidėjas, klausimų nėra. Šitas „Žalgiris“ yra Keenano Evanso ir Pangosas čia atvyktų nebūti lyderiu, o tiesiog kokybiškai pagelbėti. Aišku, jie tikrai galėtų atkarpomis žaisti kartu, bet nereikia turėti išankstinių iliuzijų, kad Pangosas čia vėl būtų vedlys, kaip finalo ketverto sezone. Vedlį mes jau turime ir dabar Pangosas atvyktų į kitą situaciją Kaune.“

Lukas Katilius: