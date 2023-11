Dimšą praradęs „Žalgiris“ neatlaikė „Olympiakos“ tritaškių bangos

Birutis turbūt buvo ONE SEASON WONDER. Išsigandęs, pasimetęs kažkoks įėjęs į aikštę. Ne eurolygos lygio žaidėjas. Hayes irgi nėra tas ryškus centras, gerai, kad vidutinius dabar bent susimetė. Ne tik gynėjų trūkumas, bet ir su priekine linija nekažką, be Šmito. Nu reiks tikėtis, kad naujokai pridės nemažai ir gal taip lengviau bus ir kitiems duot naudos.