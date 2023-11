Arti rekordo buvęs Larkinas atitempė „Anadolu Efes“ į pergalę

Eurolygos mače „Anadolu Efes“ 100:94 įveikė „Partizan“. 27 taškus ir 38 naudingumo balus surinkęs Shane'as liko per 1 balą nuo sezono rekordo.

Nuotr.: Tolga Adanali via Getty Images

Stambulo „Anadolu Efes“ (5-5) kapstosi į viršų po sunkios Eurolygos sezono pradžios. Erdemo Cano auklėtiniai namuose 100:94 (22:22, 28:23, 14:29, 36:20) palaužė Belgrado „Partizan“ (4-6).

Rungtynių žaidėjas EFF 38 Shane Larkin Taškai 27 Taiklumas 8-12 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 8

Likus beveik 3 minutėms Frankas Kaminsky dvitaškiu sumažino svečių atsilikimą iki vieno metimo (85:87). „Anadolu Efes“ itin pagelbėjo Shane'as Larkinas ir Rodrigue'as Beaubois, kurių tritaškiai artino prieš pergalės (93:87).

Kaminsky dvitaškis dar suteikė vilties krislą Belgrado ekipai, bet Larkino tolimas galutinai išsprendė mačo nugalėtojo klausimą (96:89).

„Partizan“ nepavyko pasinaudoti nuostabiu trečiuoju kėliniu, kurį Željko Obradovičiaus auklėtiniai laimėjo 29:14. Į lemiamą ketvirtį Belgrado komanda žengė su dviženkliu pranašumu (74:64).

Iš viso Larkinas per 33 minutes surinko 27 taškus (4/6 dvit., 4/6 trit., 7/7 baudų), 8 rezultatyvius perdavimus, 3 atkovotus kamuolius ir 38 naudingumo balus.

Tai – vienas naudingiausių pasirodymų šiame Eurolygos sezone. Daugiau balų buvo surinkę tik Madrido „Real“ atstovai Facundo Campazzo ir Guerschonas Yabusele (po 39).

Prieš kelias dienas skelbta, jog Larkinas apskritai gali nepasirodyti aikštėje, nes turi problemų su rankos pirštu, o gydymui gali prireikti ir operacijos.

Rungtynėse buvo ir nesklandumų – antrojo kėlinio pradžioje „Partizan“ pradėjo ataką, tačiau Sinano Erdemo arenoje staiga pasidarė visiškai tamsu. Vis tik šviesos greitai buvo įjungtos ir mačas pratęstas.

Belgrado ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Jamesas Nunnally, kurio sąskaitoje per 28 minutes buvo 16 taškų (4/5 dvit., 0/1 trit., 8/9 baudų), 8 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 23 naudingumo balai.

„Anadolu Efes“: Shane'as Larkinas 27 (4/6 dvit., 4/6 trit., 7/7 baud., 8 rez. perd., 3 per. kam., 38 naud.), Dariusas Thompsonas 18 (4/5 dvit., 3/5 trit., 4 kld.), Willas Clyburnas (7/8 baud., 3 per. kam.) ir Ante Žižičius (4/5 dvit., 3 per. kam.) po 12, Tyrique'as Jonesas 11 (4/8 dvit.), Derekas Willisas 10 (2/4 trit.), Rodrigue'as Beaubois 8 (2/3 trit.).

„Partizan“: Frankas Kaminsky 24 (7/8 dvit., 3/5 trit., 5 kld.), P.J. Dozieras 21 (4/6 dvit., 4/7 trit., 5 rez. perd., 3 per. kam., 4 kld.), Jamesas Nunnally 16 (4/5 dvit., 8/9 baud., 8 atk. kam.), Bruno Caboclo (5 atk. kam.) ir Danilo Andjušičius po 9, Mateušas Ponitka 7 (4 kld.).