Įvertinimai žalgiriečiams: nesmagi Evanso tendencija ir Europos taikinys Manekas

Leksas si syki visai gryba nupjove. Lukas, geriau negu Smits :))) Taip statistika Smitso nieko nerodo, bet del tokiu kaip Lukas ji ir buvo tokia nyki. Kas prareges, kad Luko gynyba is esmes yra tragiska, ir daugeliu atveju net ne kunas beda. Jis maunasi ant visu klaidingu judesiu ir ant visu uztvaru, o tas skalidymasis rodant ale pastangas, man jau juokingas. Manekas - blogai, baik jau bajerius. Siandien Maneko buvo ko gero geriausios rungtynes Zalgiryje, del pasirinkimu puolime ivairumo, ir net gynyboje nebuvo toks kaip anksciau. Ir siandien jis tikrai nevertas tavo stumyklos, ar cia pradedam nauja zaidejo pardavimo kampanija ? O akcininkas kaip visada, vienas is geriausiu :))) Ne, as tikrai nestumiu, siandien tikrai viskas normaliai, bet ar jis buvo kazkuo geresnis uz kitus pvz gynyboje ? Beja, dabar heiteriai reks kodel tiek mazai mete :)))