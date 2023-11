Utenos klubą triuškinusi „CBet“ šventė užtikrintą pergalę

Nuotr.: FIBA

Jonavos „Cbet“ (6-5) Lietuvos krepšinio lygos (LKL) reg. sezono pirmąjį ratą užbaigė pergale prieš turnyrinės lentelės kaimynus.

Rungtynių žaidėjas EFF 18 Michael Hughes Taškai 9 Taiklumas 3-6 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 5

Įspūdingai rungtynes pradėjusi Virginijaus Šeškaus kariauna namie 84:73 (32:13, 21:22, 13:19, 18:17) nugalėjo Utenos „Uniclub Casino-Juventus“ (6-5) ir susilygino pergalių ir pralaimėjimų balansu.

Jonavos komanda su šia pergale nutraukė trijų nesėkmių seriją LKL.

Šeimininkai uteniškius jau pirmajame kėlinyje pasiuntė į nokdauną, laimėdami jį 32:13. Jau per pirmąsias 10 minučių Utenos klubo treneris Oliveris Kostičius išnaudojo abi minutės pertraukėles.

Antrajame ketvirtyje vaizdas nesitaisė ir „CBet“ vienu metu turėjo 25 taškų persvarą (48:23). Per pirmus du kėlinius šeimininkai pataikė 10 tritaškių.

Po pertraukos „Uniclub Casino-Juventus“ bandė lipti iš duobės ir trečiąjį kėlinį pradėjo spurtu 14:0 ir priartėjo iki 4 taškų – 49:53.

Visgi tai buvo viskas, ką pavyko sukurti uteniškiams. Šeimininkai greitai stabilizavo padėtį ir užtikrintai laikė dviženklę persvarą lemiamame ketvirtyje.

Iš viso Jonavos ekipa rungtynėse pataikė 14 tritaškių iš 25 (56 proc.).

Jonavos komandai Michaelas Hughesas per 22 minutes pelnė 9 taškus (3/5 dvit., 0/1 trit., 3/6 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei surinko 18 naudingumo balų.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Aleksandaras Marelja, per 17 minučių pelnęs 18 taškų (3/3 dvit., 4/5 trit.). Jis taip pat atkovojo 2 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 17 naudingumo balų.



Utenos ekipos gretose išsiskyrė Ajdinas Penava, kurio sąskaitoje per 25 minutes buvo 13 taškų (3/5 dvit., 2/2 trit., 1/1 baud.), 6 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 21 naudingumo balas.



„CBet“: Aleksandaras Marelja 18 (4/5 trit.), Ivanas Gandia-Rosa 12 (4/5 trit., 6 rez. perd.), Mike'as Lewisas (2/4 trit., 6 kld.) ir Tauras Jogėla (4/6 dvit., 6 atk. kam.) po 11, Strahinja Micovičius 10 (2/4 trit., 7 atk. kam.), Michaelas Hughesas 9 (5 atk. kam., 5 rez. perd., 3 blok.), Lukas Kreišmontas 7.



„Uniclub Casino-Juventus“: Ivanas Vranešas 14 (7/12 dvit., 4 kld.), Ajdinas Penava 13 (2/2 trit., 6 atk. kam., 3 per. kam.), Brae Ivey (1/9 dvit., 2/4 trit., 3 per. kam.) ir Marius Valinskas (3/5 trit.) po 11, Evaldas Šaulys 8 (2/3 trit., 3 per. kam.), Scoochie Smithas 7 (7 rez. perd.).

Spaudos konferencija: