Lillardui ypatingose rungtynėse „Bucks“ pasiekė sezono rekordą

Nuotr.: AP – Scanpix

Damiano Lillardo pirmoji akistata su buvusia komanda Portlando „Trail Blazers“ (4-12) galėjo tapti didžiuliu nusivylimu.

Rungtynių žaidėjas EFF 33 Giannis Antetokounmpo Taškai 33 Taiklumas 11-21 Atkovoti kamuoliai 16 Rezultatyvūs perdavimai 6

Jo atstovaujama Milvokio „Bucks“ (12-5) su Gianniu Antetokounmpo priešakyje vienu metu atsiliko net 26 taškais, bet po galingo ketvirto kėlinio galiausiai namuose 108:102 (26:31, 26:37, 23:20, 33:14) išplėšė pergalę.

Likus žaisti 18,1 sekundės Antetokounmpo įmušė kamuolį į krepšį ir „Bucks“ įgijo dviejų taškų persvarą (104:102).

„Trail Blazers“ paskui nebepavyko sėkmingai užpulti varžovų krepšio, o keturias baudas iš eilės realizavęs Damianas Lillardas padėjo tašką rungtynėse (108:102). „Bucks“ ketvirtą kėlinį laimėjo 33:14.

Lillardas per 37 minutes pelnė 31 tašką (3/9 dvit., 4/12 trit., 13/14 baud.), atkovojo 5 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir 3 kartus suklydo.

Giannis surinko 33 taškus (11/20 dvit., 0/1 trit., 11/18 baud.), 16 atkovotų kamuolių, 6 rezultatyvius perdavimus, 3 blokuotus metimus bei 4 klaidas.

Milvokio komanda trečiojo kėlinio pradžioje po Jerami Granto tritaškio atsiliko net 26 taškais (55:81). Sugrįžimas iš tokio deficito – didžiausias šį sezoną NBA.

Lillardas Portlande žaidė 11 sezonų, kai 2012 m. NBA naujokų biržoje „Trail Blazers“ pasirinko jį šeštuoju šaukimu. 33-ejų gynėjas praėjusią vasarą pasiprašė mainų ir nutūpė Milvokyje.

„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 33 (11/20 dvit., 11/18 baud., 16 atk. kam., 6 rez. perd., 3 blok., 4 kld., 33 naud.), Damianas Lillardas 31 (3/9 dvit., 4/12 trit., 13/14 baud., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Malikas Beasley 14 (4/11 trit., 6 atk. kam., 3 per. kam.), Bobby Portisas 12 (3/7 dvit., 2/5 trit., 8 atk. kam., 3 blok.), Brookas Lopezas 10 (2/6 trit., 6 atk. kam., 3 per. kam., 4 blok.).



„Blazers“: Jerami Grantas 22 (4/12 dvit., 3/6 trit., 5/6 baud., 4 per. kam., 4 kld.), Malcolmas Brogdonas 18 (5/17 dvit., 2/6 trit., 8 atk. kam., 12 rez. perd.), Shaedonas Sharpe'as 17 (6/14 dvit., 1/5 trit., 6 atk. kam.), Deandre Aytonas 14 (5/6 dvit., 13 atk. kam., 2 blok., 26 naud.), Scootas Hendersonas 13 (3/4 trit.).

Paskutinės trys rungtynių minutės:

Antetokounmpo ir Lillardo 64 pelnyti taškai: