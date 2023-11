„Maccabi“ sutriuškinęs „Real“ pirmasis pasiekė 10 pergalių

Įspūdingai rungtynes pradėjęs Madrido „Real“ (10-0) iškovojo dešimtą pergalę paeiliui Eurolygoje. Karališkasis klubas Aleksandaro Nikoličiaus arenoje 99:70 (36:21, 20:16, 22:15, 25:14) susitvarkė su Tel Avivo „Maccabi“ (5-5).

„Real“ užtikrintai lyderiauja turnyrinėje lentelėje, lenkdami artimiausius persekiotojus „Barceloną“ (8-2) dviem pergalėmis. „Maccabi“ po šios nesėkmės dalinasi 7-11 vietomis.

Pirmąjį ketvirtį „Real“ užbaigė spurtu 23:9 ir įgijo 15 taškų pranašumą (36:21). Antrajame kėlinyje Tel Avivo klubas kiek sušvelnino deficitą, į ilgąją pertrauką iškeliavęs su 11 taškų deficitu (41:52).

Visgi antroje mačo pusėje praėjusių metų Eurolygos čempionai užtikrintai kontroliavo eigą, o prieš lemiamą ketvirtį turėjo 18 taškų persvarą (74:56).

Madrido ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Walteris Tavaresas, kurio sąskaitoje per 20 minučių buvo 19 taškų (8/11 dvit., 3/3 baudų), 8 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 24 naudingumo balai.



Tel Avivo komandai Lorenzo Brownas per 33 minutes pelnė 16 taškų (6/11 dvit., 1/3 trit., 1/1 baudų metimai), atkovojo 5 kamuolius, atliko 9 rezultatyvius perdavimus bei surinko 24 naudingumo balus.



„Maccabi“: Lorenzo Brownas 16 (6/11 dvit., 5 atk. kam., 9 rez. perd.), Joshas Nebo 14 (4/8 dvit., 6/6 baud., 9 atk. kam.), Jasielis Rivero 8, Wade'as Baldwinas 7 (2/9 dvit., 5 kld.).



„Real“: Walteris Tavaresas 19 (8/11 dvit., 8 atk. kam.), Mario Hezonja 16 (4/7 dvit., 2/6 trit., 5 atk. kam.), Džananas Musa 15 (4/6 dvit., 4 rez. perd.), Facundo Campazzo 11 (2/7 trit., 9 rez. perd.), Gabrielis Deckas 10 (5/6 dvit., 4 rez. perd., 3 per. kam.), Vincentas Poirier 8 (4/4 dvit., 5 atk. kam., 3 blok.).