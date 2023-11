Fantastiškai atsitiesusi „Kings“ su Saboniu eliminavo „Warriors“

Vezenkovas visus 8 taškus sukalė per IV kėlinį (tik FOx per tą laiką įmetė daugiau 9), Sabonis per IV įrideno dvi baudas, daugiau nemetė į kašę. Dabar po III atsilikinėta 10 taškų ir dar likus keliom min buvo per 2-3 taiklius metimus, bet vis tiek su Sabu tai jau, deja, net ne šio sezono tendencija. Bet ji veikia komandai.