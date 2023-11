Vizitas Rumunijoje: „U-Banca Transilvania“ – „7bet-Lietkabelis“ 107:104 (43 min.)

Mest lauk puse komandos iš Lietkabelio. Ką norit tą sakykit, bet Maldūnui ir Lipkevičiui jau laikas baigti karjeras. Abu protingi žaidėjai, bet pas juos nulis atletiškumo - nei greičio, nei šuolio. Ar jie bent pašokus pasiekia įdėti kamuolį iš viršaus? Be šansu apsiginti po krepšiu kai net normalaus šuolio neturi. Maldūno ugis 204 cm, bet ji blokuoja visi kas nori nes jis mesdamas nepakyla nuo žemes, ta prasme WTF. Slavinskas techniškumo neturi, žaidžia labai vienpusiškai. Geriausia to iliustracija, kai Slavinskas bande prasiveršt į baudos aikštelę - pasisukinėjo aplink ir galiausiai tiesiog taranavo kaktomuša priešininką ir gavo bauda puolime :D. Bircevic išvis turbūt net nesupranta kurioje planetoje randasi. O sabeckis tai aplamai grynas NULIS. Atsibodo man jį matyt, greičiau Valinskas ar Bičkauskis grįžtu. Šiandien Sabeckis praleido 16:30 ant parketo. Per šį laiką pelnė 0 taškų, metė du kartus į krepšį, padarė 3 klaidas ir 4 assistus.