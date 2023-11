Komentatoriaus vaidmenyje apsiprantantis Vasiliauskas apžvelgė pirmą LKL ratą

Nuotr.: LKL

Kalendoriuose rudenį keičiant žiemai, simbolinė žyma pasiekta ir LKL reguliariajame sezone. Čempionatas kaip reikiant įsibėgėjo – pirmadienį finišavo pirmasis ratas.

Šarūnas Vasiliauskas Pozicija: PG Amžius: 34 Ūgis: 188 cm Svoris: 78 kg Gimimo vieta: Kaunas, Lietuva

Nors prieš akis dar ilgas kelias, turnyrinėje lentelėje pamažu ryškėja hierarchija. Vienvaldžiai pirmenybių lyderiai šiuo metu yra Vilniaus „Wolves“ (10-1) krepšininkai, kuriems iš paskos žengia praėjusio sezono finalininkai – Kauno „Žalgiris“ (9-2) ir Vilniaus „Rytas“ (9-2). Sulig Nenado Čanako atėjimu pasistiebė ir Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ (8-3).

Lentelės viduryje – Jonavos „CBet“ (6-5), Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ (6-5) ir Klaipėdos „Neptūnas“ (5-6). Nedaug nuo šių komandų atsilieka ties atkrintamųjų riba balansuojančios Pasvalio „Pieno žvaigždės“ (4-7), Mažeikių „M Basket-Delamode“ (4-7) ir „Gargždai“ (3-6). Paskutinėmis vietomis dalinasi klubai, pernai besivaržę dėl paskutiniosios vietos atkrintamosiose – Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ (1-10) ir „Šiauliai“ (1-10).

Pirmieji keli mėnesiai tapo iššūkiu ne tik lygos treneriams ar žaidėjams, bet ir Šarūnui Vasiliauskui. Profesionalo karjerą vasarą baigęs krepšininkas žengia pirmuosius žingsnius komentatoriaus ir eksperto vaidmenyje.

„Galvojau, kad bus daug lengviau, – mintimis dalinosi Vasiliauskas. – Pradžioje nežinai, ko reikia, kaip pasakoti, ar tai įdomu, ar ne. Dabar jau kažkiek lengviau, kolegos pataria, ką kalbėti ir kas įdomiau. Pirmomis savaitėmis ateini pasiruošęs daug lapų, bet jų nepanaudoji, nes tiesiog nežinai, apie ką šnekėti. Po truputį pagausiu ritmą. Visumoje man viskas patinka.“

Pokalbyje su Vasiliausku – LKL pirmojo rato aktualijų aptarimas.

– Prabėgo pirmasis „Betsafe-LKL“ ratas, įveikta trečdalis reguliariojo sezono. Kokį įspūdį kol kas palieka čempionatas?

– Pradžioje vyko „Betsafe“ spėlionė, kur reikėjo išdėlioti lentelę. Manau, kad nelabai bus tokių, kurie bus atspėję. Kad „Šiauliai“ su „Nevėžiu-Optibet“ bus paskutiniai, stebina labiausiai. „Šiaulių“ biudžetas tikrai nėra paskutinis ir mane labai stebina, kad jie taip stringa. Galvojau, kad paskutiniai bus „Gargždai“. „Neptūnas“ ilgą laiką ties atkrintamųjų riba balansavo, „Pieno žvaigždės“ paleido gal trejas rungtynes, kas dabar jiems leistų būti penktiems. Man labai patinka, kad nėra jokios monotonijos, viskas susimaišė. Utena ir Jonava yra ten, kur ir turėtų būti. Svarsčiau, kad jos bus lentelės viduryje. „Vilkai“ pirmi, bet jie, „Rytas“ ir „Žalgiris“ šiai dienai yra vienodos lentynos komandos. Įdomu, kad „Wolves“ duoda iššūkį su begale traumų, ne pilnos sudėties.

– Kol kas turnyro lentelės dugne – „Šiauliai“ ir „Nevėžis-Optibet“. Ar šios komandos turi perspektyvų pakilti iš ten, kur yra dabar, ar būtent jos greičiausiai ir kovos dėl išlikimo?

– Jeigu tai visi pokyčiai ir jų daugiau nebus, tai man tie pokyčiai nieko nekeičia. Jei keiti sudėtį, turbūt rizikuoji su žaidėju, kuris bent vienerias rungtynes gali ištraukti savo individualiu pasirodymu, o tu paimi tik vidutinės klasės žaidėją, kuris padės treniruočių procese? Man čia logikos mažai.

– Šiek tiek aukščiau įsitaisė „Gargždai“, „M Basket-Delamode“ ir „Pieno žvaigždės“. Pagal dabartinę situaciją tik viena iš šių komandų patektų į atkrintamąsias. Kaip sekasi šioms komandoms jūsų akimis?

– Net neįsivaizduoju, kas bus ta atkrintamųjų komanda. Yra sumaišties, kai kiekviena traumelė, kiekviena savaitė ir iškovota pergalė daug reiškia. Man atrodo, kad bus taip, jog iki pat paskutinių turų nežinosime tos komandos, kuri liks aštunta. Įdomiai viskas vyksta Mažeikiuose. Jie skambiai pasirašė įžaidėją, trenerį (Vaidas Kariniauskas ir Marius Kiltinavičius – aut.). Viskas vasarą vyko skambiai, bet lapkričio mėnesį žiūri, kad nebėra tų vardų. Tai kažkiek stebina, kad vizija buvo vienokia, o po dviejų mėnesių jau kitokia.

Traumų nelabai nuspėsi. Bus įdomu, kas geriausioje formoje išeis į finišo tiesiąją. Pirmas ratas praėjo, yra kažkokių nusivylimų, bet liko dar labai daug rungtynių. Kai kurie treneriai pakeisti, žaidėjų irgi. Įdomu, kas bus po antro rato, kai reikės rezultatų. Dabar dar gali nurašyti, kad nauja komanda, nesusižaidusi, kažko trūksta. Po antrojo rato jau reikia dėliotis, kaip tu atrodysi artėjant atkrintamosioms.

– Lentelės viduryje – „Neptūnas“, „Uniclub Casino – Juventus“ ir „CBet“. Kuri iš šių komandų atrodo įdomiausiai?

– Iš šių komandų man atrodo, kad „Neptūnas“ turi didžiausią potencialą kažką parodyti. Kol kas buvo traumuotų žaidėjų, bet jie turi patirties. Galbūt jos daugiau nei entuziazmo, bet yra ir Ignas Sargiūnas, Ąžuolas Tubelis, Zsomboras Maronka. Jaunų ir patyrusių žaidėjų mišinys man patinka.

Kažkiek pabodęs dalykas, kad Jonavai trūksta žaidėjų. Jei turi pinigų, perki žaidėjus ir pildaisi. Galbūt jie labai išrankiai žiūri žaidėjus. Pats turėjau derybas, kurios buvo sudėtingos, derinant sąlygas. Kitos komandos susiperka žaidėjus, jų ieško. Kažkiek neprofesionalu žaisti šešiese ir turėti du jaunuolius, kurie nežaidžia. Lietuvos lygai norėtųsi turėti pilnas komandas.

Utena man kol kas visai patinka. Gaila, kad jie neįkanda aukščiau esančioms komandoms, bet savo viduryje kapstosi. Svarbiausia įveikti užnugario komandas, rinkti taškus ir išeiti geresniems. Man patinka jų treneris, yra keli įdomesni žaidėjai, kaip Brae Ivey, kuris drasko gynybą ir primena Spencerį Butterfieldą. Man jie patinka kaip organizacija – niekada neprižada kažko, bet susirenka solidžiai, su tuo verčiasi, nesiskundžia, kad neturi žaidėjų. Lietuvos mastais jie gera organizacija.

– Lyderių ketvertas kol kas išsidėstęs kiek netikėtai, kadangi „Žalgiris“ pirmąją vietą užleido „Wolves“, o šalia žengia ir „Rytas“ bei „7bet-Lietkabelis“. Kokios tolimesnės perspektyvos pirmaujančių komandų kovoje?

– Matome, kad „vilkų“ traumos ir Europos taurė, kurioje yra aukštas lygis, neišmušė iš vėžių. Jie vis tiek įveikė „Žalgirį“ ir „Rytą“. Su trimis iškritusiais startinio penketo žaidėjais. Jei iš „Žalgirio“ išimtume tiek žaidėjų, būtų įdomu, bet kaip jie kol kas žaidžia „Betsafe-LKL“, man kol kas nelabai patinka. Jei kažkiek patyrusios komandos nepralaimėtų prieš juos ketvirtų kėlinių, galėtų būti ir 4-5 pralaimėjimai. Būna, kad Eurolygoje nesiseka, bet atsigriebi čia. Tai patyrusi komanda ir organizacija. Manau, kad jie atras savo sprendimus.

– Kuri komanda labiausiai nuvilia, o kuri atvirkščiai – stebina teigiama prasme?

– Labiausiai nuvilianti komanda – „Šiauliai“. „Nevėžis-Optibet“ yra loterijoje, kur jie arba pataikys su legionieriais, arba ne. Bet jiems turėtų būti kitokie reikalavimai. „Šiaulių“ gaila, man patinka jų kraštas, kaip jie propaguoja krepšinį, turi istoriją. Yra resursų, yra gera arena, visos sąlygos, bet rezultatai prasti. Man Lietuvos krepšinio istorijos kontekste jie visada patiko – kovingi, kovojo dėl medalių. Dabar atrodo, kad apėmusi kažkokia apatija.

Teigiamai labiausiai stebina „vilkai“. Daug traumų, daug įtampos, nes visiems apie juos viskas įdomu, nauja, daug ambasadorių, žiniasklaidos dėmesio, Europos taurė. Atsiranda gandų, kad nori paleisti trenerį, prisipirks žaidėjų už milijonus. Jie atlaiko tą įtampą ir yra pelnytai pirmi. Juos ir išskirčiau.

– Kuriuos penkis žaidėjus būtų galima išskirti kaip geriausius pirmajame rate? Kuris iš jų būtų rato MVP?

– Gynėjai – Rasheedas Sulaimonas ir Brandonas Tabbas, puolėjai – Gediminas Orelikas ir Strahinja Mičovičius, o vidurio puolėjas – Tomašas Pavelka. Svarsčiau ir apie Nicką Wardą bei Ivaną Vranešą, kuris yra šiuolaikiškesnis, bet savo nauda komandai to vertesnis yra Pavelka. Be jo „Šiauliai“ turbūt ir tos vienos pergalės neturėtų. Ąžuolas Tubelis atvažiavo per vėlai, kad į penketuką būtų galima dėti jį. MVP – Sulaimonas, nes jo komanda šiuo metu yra pirma.

– Kuris treneris labiausiai kilsteli savo komandą į viršų ir geriausiai panaudoja turimus resursus?

– Paskutinėmis savaitėmis matome, kad Čanakas gerai tvarkosi Panevėžyje. Vėl žaidėjai su šypsenomis, kovoja vieni už kitus, atsirado pergalės. Bet vis tiek to ir tikėjomės – kad jie bus ketveriukėje su maždaug tiek pergalių ar su vienu, ar su kitu treneriu.

Galbūt tai galėtų būti Oliveris Kostičius. Jo komanda nėra stebuklinga, bet jie turi savo braižą. Jis duoda žaisti ir jaunimui, pasitiki. Manau, kad žaidėjai per treniruotes jaučia, kad tobulėja. Nėra, kad jis visiškai išsiskiria iš kitų trenerių, bet dabartinėje situacijoje jis savo turimą sudėtį neblogai išnaudoja.

– Kurios pirmojo rato rungtynės buvo įsimintiniausios?

– Man atrodo, kad stebėjau šias rungtynes studijoje. Tai – „CBet“ sugrįžimas Pasvalyje. Atrodė, kad tai visiška nesąmonė, laimėjo neįtikėtinu būdu. Nesigilinsiu į tai, ar suklydo teisėjai, bet parašyta, kad laimėjo Jonava ir tiek. Neįtikėtinas sugrįžimas. Matėme tokių ir Europos taurėje, bet LKL ši pergalė išsiskiria, nes ji vienintelė atsirado iš niekur.