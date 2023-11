Vizitas Italijoje: „Emporio Armani“ – „Žalgiris“ 52:59 (po III kėl.)

Kauno „Žalgiris“ vienuoliktajame Eurolygos ture vieši Italijoje, kur mėgins grįžti į pergalių kelią. Kazio Maksvyčio laukia Milano „Emporio Armani“ iššūkis.

Rungtynių eiga:

0:2, 1 min.: Rungtynes dvitaškiu atidaro Ulanovas.

4:4, 2 min.: Voigtmannas pataiko iš vidutinio nuotolio, dar du taškus renka Ulanovas, dvitaškiu atsako ir Melli,

6:4, 3 min.: Shieldsas prasiveržia po krepšiu.

6:6, 4 min.: Šeštąjį tašką renka Ulanovas.

Baudomis toliau taškus renka Ulanovas, Shieldsas lygina rezultatą.Hayeso dvitaškis iš po krepšio, dar du Shieldso taškai.Tolimą metimą smeigia Evansas.Kamuolį puolime atkovojęs Voigtmannas renka taškus.Ulanovo tritaškis, Lo baudos metimas.

Mirotičius sumeta baudų metimus.Hallo tritaškis, Biručio dėjimas, Hallo bauda.

„Emporio Armani“: Shavonas Shieldsas 6, Devonas Hallas ir Johannesas Voigtmannas po 4.

„Žalgiris“: Edgaras Ulanovas 11, Keenanas Evansas 3.

21:18, 11 min.: Poythresso taškai iš po krepšio.

21:20, 12 min.: Greitoje atakoje taškų sąskaitą atsidaro Šmits.

23:22, 13 min.: Lavrinovičiaus dvitaškis po Butkevičiaus perdavimo, taškais atsako Shieldsas.

23:24, 14 min.: Butkevičiaus dvitaškis iš vidutinio nuotolio.

23:27, 15 min.: Ulanovas po prasiveržimo verčia dvitaškį su pražanga bei prideda baudą.

25:27, 15 min.: Shieldso puskablis.

Hayesas kartoja netaiklų Ulanovo metimą, Mirotičius sumeta baudas.Evanso prasiveržimas.Dar trys Evanso taškai.

Butkevičius greitoje atakoje krauna iš viršaus.Hayeso dvitaškis, Mirotičiaus baudos, Hayesas smeigia tritaškį.

Lo baudos.

Antanas Sireika žino, kas čia vyksta: kuo sunkiau – tuo geriau! Atrodė, kad išbyrėjęs „Žalgiris“ bus pasmerktas pralaimėjimui prieš velniškai talentingą komandą. Nė velnio. Daugiausiai prie to prisidėjo kapitonas Ulanovas, kuris naudingumo prasme sužaidė rekordinę pirmą pusę šiame sezone – 14 taškų (4/4 dvit., 1/3 trit., 3/3 baudų), 4 atkovoti kamuoliai, 20 naudingumo balų. Vertėtų pridėti ir kaip puikiai kol kas veikia gynybiniai sumanymai prieš Mirotičių, kuris per 15 minučių surinko 6 taškus (6/6 baudų), bet nepataikė visų trijų metimų iš žaidimo. Be to, kažkiek ir sekasi, nes „Emporio Armani“ pataikė tik 1 iš 11 tritaškių, nors laisvų metimų tikrai buvo.