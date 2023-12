Nuotr.: Imago images – Scanpix

Eurolygos svetainėje paskelbta, kad šio vakaro rungtynes su Kauno „Žalgiriu“ praleis trys Berlyno ALBA krepšininkai: Gabriele Procida, Sterlingas Brownas ir Žiga Samaras.

Taip pat pranešta, kad lieka neaišku, ar rungtyniauti galės Mattas Thomasas ir Louisas Olinde, kurie praleido praėjusio Eurolygos turo rungtynes.

Jau anksčiau buvo aišku, kad Marcusas Erikssonas negalės žaisti mažiausiai iki 2024 metų pradžios.

Brownas per 9 Eurolygos rungtynes pelnė po 12,4 taško ir yra antras rezultatyviausias ALBA krepšininkas. Procida per 11 mačų fiksavo 8,3 taško statistiką, o Samaras per 8 susitikimus rinko po 2,1 taško.

Thomasas, kurio žaidimas šįvakar kelia abejonių, įmeta po 8,1 taško, Olinde – po 9,9 taško.

„Žalgiris“ su ALBA Berlyne susitiks šįvakar, antradienį, 21 valandą. „Žalgiris“ versis be Arno Butkevičiaus ir Brady Maneko.