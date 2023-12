Gausiai klydusį „Žalgirį“ Berlyne parklupdė lemiamas metimas

Paziurekit i sita statistika. Dovydas Giedraitis 15 (3/5 trit., 5 atk. kam., 4 per. kam.), Tomas Dimša 11 (4/6 dvit.), Keenanas Evansas (4 kld.) ir Edgaras Ulanovas po 8. Klausimas, mes turim treneri ? Zaidejai zaidzia gale, ne tie kurie zaidzia tose rungtynese, o tie kuriu algos didziausios ir turi skambia pavarde. Siandien Smits - buvo inkaras, kodel jis zaide rungtyniu gala? Kodel ne per Dimsa zaidem, ko jie ko gero maziausiai tikejosi, ar per ta pati Evansa kuris tikrai labai prastai siandien atrode ? Kazio nuspejamuma parodo momentas - kai dar pries issimetant kamuoli, prie Ules atsistoja Tieman...