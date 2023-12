Princesė „Žalgiris”, įtampa dėl Maksvyčio ir purvai feisbuke (BasketNews.lt podkastas)

Na ką jūs kalbate, "kai nėra pagrindinių žaidėjų". Maneko?? Ok, Butkė yra geras, bet ar tai tikrai toks pagrindinis žaidėjas, dėl kurio nebuvimo reikėtų abejoti pergale prieš vos gyvą Alba..? Pradėkime gal nuo vadybos. Kas pas mus turi ilgalaikius kontraktus? Lukas, Ūlė, Dovydas. Tai yra žaidėjai, kurie kitose komandose būtų šešėlyje. Ūlė toks buvo Feneryje, Lukas Pao. Taip, buvo blykstelėjimų, bet būkime objektyvūs - tai nėra aukščiausios lentynos žaidėjai. Apie Dovydą atskira kalba. Man patinka jo ramybė, visi matome ir gerą gynybą. Bet jei tokio lygio žaidėjas yra lyderis EL komandoje, žaidžiant prieš absoliučiai blogiausią krepšinį demonstruojančią Alba, tai apie ką mes kalbame.. Ir ne, čia nėra tik vienos blogos rungtynės. Kažkas komandoje negerai iš esmės. Įskaitant Kazį. Ir nėra jis šventa karvė, kad jo nekritikuoti. Net ir kalbant apie tas 23 klaidas vakar - reiškia kažkas yra blogai procese, nuteikime - o tai ir yra Kazio, ir viso trenerių štabo atsakomybė. Kaip ir atmosfera, motyvacija ir kiti dalykai. Be to, reikia mokėti ir išsireikalauti, nenumušant motyvacijos.