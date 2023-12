Vilniuje – didžiausias pralaimėjimas „Wolves“ istorijoje

Nuotr.: Paulius Peleckis/BNS

Vilniaus „Wolves“ (4-5) patyrė triuškinamą nesėkmę Europos taurėje. Kęstučio Kemzūros auklėtiniai namuose 79:110 (13:24, 22:34, 23:23, 21:29) neprilygo „Paris Basketball“ (9-1).

Paryžiaus komanda triuškino vilkus ir namuose – pačiame pirmajame ture Tuomo Iisalo vadovaujama ekipa pasiekė pergalę 105:78.

Prieš tai minėtas mačas iki šiol buvo didžiausias pralaimėjimas „Wolves“ istorijoje. Trečiadienį Kemzūros auklėtiniai šį antirekordą pakėlė iki 31 taško.



Be to, tai buvo vos trečias kartas Vilniaus klubo istorijoje, kai patirtas pralaimėjimas 20 arba daugiau taškų skirtumu. Be dvejų rungtynių su Paryžiaus klubu vilkai buvo sutriuškinti ir praėjusio sezono LKL mače su Klaipėdos „Neptūnu“ (80:100).

„Wolves“ tai buvo antra nesėkmė Europoje paeiliui, kadangi praėjusią savaitę Vilniuje triumfavo ir Londono „Lions“ (101:87).

Rungtynių lūžis įvyko dar pirmojo kėlinio gale, kai šeimininkai pirmavo 13:9. Nuo to momento T.J. Shortso užkurti svečiai sužaidė atkarpą 24:2, po kurios įgijo dominuojantį pranašumą (33:15). Iki pertraukos „Paris Basketball“ persvara išaugo iki 23 taškų (58:35).

Po pertraukos svečių pranašumas išliko panašus, o sulig finaline sirena pasiekė rekordinę 31 taško ribą.

Paryžiaus ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Shortsas, kurio sąskaitoje per 26 minutes buvo 24 taškai (7/12 dvit., 2/4 trit., 4/6 baudų), 2 atkovoti kamuoliai, 11 rezultatyvių perdavimų bei 32 naudingumo balai.

Vilniaus komandai Adas Juškevičius per 15 minučių pelnė 15 taškų (1/2 dvit., 3/5 trit., 4/4 baudų), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 22 naudingumo balus.

„Wolves“: Adas Juškevičius 15 (3/5 trit.), Regimantas Miniotas 10 (2/3 trit.), Tre'Shawnas Thurmanas (3/7 dvit.) ir Džordže Gagičius (4/4 dvit.) po 9, Vaidas Kariniauskas (7 rez. perd.), Arnas Beručka (2/9 trit.) ir Christianas Mekowulu po 8.

„Paris Basketball“: T.J. Shortsas (7/12 dvit., 2/4 trit., 11 rez. perd., 32 naud.) ir Nadiras Hifi (6/9 trit.) po 24, Leonas Kratzeris 12 (6/6 dvit.), Collinas Malcolmas (1/5 trit.), Bandja Sy , Mohamedas Diawara (2/2 trit.) ir Mikaelis Jantunenas (3/4 trit.) po 9, Justinas Simonas 8 (4/5 dvit.).