Stebinantys LKL kontraktai, kiek naujokų reikia „Žalgiriui“ ir savo kiemo džiaugsmai

Sveiki. Klausimas: kodėl akcentas visada yra mažuma?👎 Kodėl, kad kažkur kažkas dabar vemia 🤢, kad - Ulei per daug mokama, jis nepalošia ar, kad Kazį reikia atleisti + Žalgirį reibuild'int" - tai reikia non-stop apie šiuos "fanus" tiek rašyti, tiek kalbėti ? Kodėl į tas nesąmones 💩 kreipiamas dėmesys? Ar negalima tą praleisti, ignotuoti ir pan., nes tai ne fanai 👎🤢, o geriau akcentuoti bazę tikrų Žalių fanų 💚🏀, kurie palaiko ir kapitoną, ir trenerį, ir visą komandą, ir bus toliau sold-out, ir toliau palaikys komandą? Ar čia tas lietuviškas sindromas jau taip įsišaknijęs visame kame, kad jeigu nors ir mažuma, bet garsiai rėkia, tai reikia non-stop aprašyti, diskutuoti, rodyti, pateikti ir taip be pabaigos, dar + suvienodinant su šiais "fanais ir tuos tikrus fanus, kad jie kažką nori išgirsti apie per didelius atlyginimus kažkieno?