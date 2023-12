Dublerių mūšyje – dramatiška „Žalgirio-2“ pergalė

Nuotr.: V. Selivončikas

Įtemptą „7bet-NKL“ dublerių kovą dar kartą laimėjo Kauno „Žalgiris-2“ (12-6). Vytauto Pliaugos auklėtiniai išvykoje 69:68 (19:18, 13:16, 16:14, 21:20) palaužė Klaipėdos „Neptūną-Akvaservis“ (3-16).

Rungtynių žaidėjas EFF 16 Matas Vokietaitis Taškai 15 Taiklumas 6-8 Atkovoti kamuoliai 9 Rezultatyvūs perdavimai 0

Rungtynių pradžioje abi komandos keitėsi sėkmingomis atakomis, bet pirmojo kėlinio pabaigoje kauniečiai turėjo minimalų pranašumą (19:18).

Atkakli kova tęsėsi ir toliau, o po ilgosios pertraukos „Neptūnas-Akvaservis“ įgijo 5 taškų persvarą (37:32).

Į tai sureagavęs „Žalgiris-2“ spurtavo 7:0 atkarpa (39:37) ir po trečiojo ketvirčio rezultatas buvo lygus (48:48).

Lemiamoje rungtynių atkarpoje, likus 42 sekundėms, priekyje buvo svečiai (68:63), bet kamuolį puolime sugriebęs Kristupas Leščiauskas išprovokavo pražangą ir realizavo abu baudų metimus (65:68).

Kitoje atakoje kamuolį puolime sugriebė Matas Vokietaitis, prieš kurį varžovai prasižengė, tačiau vidurio puolėjas abu kartus nuo baudų metimo linijos buvo netikslus.

Tuo pasinaudojęs Gabrielius Mažeika šaltakraujišku tritaškiu išlygino rezultatą (68:68).

Po minutės pertraukėlės paskutinėje atakoje šeimininkai prasižengė prieš Dovydą Buiką, kuris realizavo vieną metimą iš dviejų (69:68) ir naujos atakos klaipėdiečiai susikurti nebespėjo.

Kauniečių gretose naudingiausiai žaidė praėjusios savaitės MVP tapęs Vokietaitis, kurio sąskaitoje per 15 minučių buvo 15 taškų (6/8 dvit., 3/7 baud.), 9 atkovoti kamuoliai bei 16 naudingumo balų.

Klaipėdiečiams Matas Narvilas per 22 minutes pelnė 16 taškų (3/3 dvit., 1/2 trit., 7/7 baud.), atkovojo 3 kamuolius bei surinko 20 naudingumo balų.

„Neptūno-Akvaservis“ komandoje nežaidė Karimas Rtailas ir Tomas Zelenskij, o „Žalgirio“ dubleriai vertėsi be Nedo Montvilos, Dovydo Butkos, Justo Stonkaus ir Vytauto Žygo.



„Neptūnas-Akvaservis“: Gabrielius Mažeika (3/5 trit.) ir Matas Narvilas (7/7 baud., 3 per. kam.) po 16, Laurynas Mikalauskas (4/9 dvit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Kristupas Leščiauskas (6/6 baud., 5 kld.) po 11, Matas Repšys 8 (6 atk. kam., 3 per. kam.).



„Žalgiris-2“: Mantas Juzėnas 17 (3/5 trit.), Matas Vokietaitis (6/8 dvit., 9 atk. kam., 4 kld.) ir Dovydas Buika (10/12 baud.) po 15, Dominykas Butka 7 (1/6 trit., 4 kld.).