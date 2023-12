Pabaigoje sustojęs „Žalgiris“ nusileido „Monaco“ žvaigždynui

Geros rungtynės, BET liūdnos perspektyvos. Šios rungtynės akivaizdžiai parodė kiek brangiai puolimui Žalgiriui kainavo Brazdeikio pardavimas. Nėra individualiai stiprių žaidėjų be Evans ir Dimšos galinčių puolime patempti komandą, užaštrinti žaidimą, išplėsti puolimą. Žaidėjai turėję duoti didžiausią impulsą puolime netinka arba parduoti. Brazdeikis -parduotas. Longas - parduotas/nepritapo ar nemokėjome išnaudoti. Lukas - netinka žalgiriui/ ar nemokame išnaudoti. Gal Sumneris bus kažkas iš jo, bet nepanašu ir to užteks. Traumų turi visos EL komandos ir dar didesnių praradimų, tai čia nereiktų per daug susireikšminti kaip mums vieniems nesiseka. Bendrai liudesys dėl šio sezono, bet partizan galime imti namie jei sekmės gausime.