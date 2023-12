Maksvytis – apie asmeninę skanduotę iš fanų bei apgaulingą Evanso startą

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Kauno „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Kazys Maksvytis po pralaimėjimo „Monaco“ buvo patenkintas auklėtinių pasirodymu bei dėkojo fanams už jam dedikuotą skanduotę.

Žalgiriečiai penktadienį namuose 79:83 nusileido Prancūzijos čempionams. Tai buvo antra iš eilės Kauno ekipos nesėkmė Eurolygoje.

„Buvo gana geros rungtynės iš mūsų pusės, bet to neužtenka, kai žaidi su „Monaco“, – kalbėjo Maksvytis. – Apibendrinus, rungtynių planas veikė, išskyrus Mike'o Jameso stabdymą. Jis rinko taškus ne tik iš pikenrolų, bet ir iš žaidimo vienas prieš vieną. Komanda kovojo iki galo, tačiau tiesiog pabaigoje „Monaco“ komanda buvo geresnė.“

Prieš rungtynes ištikimiausi žaliai baltų fanai „Green White Boys“ nenusisuko nuo komandos ir skyrė asmenines skanduotes Maksvyčiui bei kapitonui Edgarui Ulanovui.

„Reiškia, kad gerbia tiek komandą, tiek mane asmeniškai ir palaiko sunkiu momentu, – apie fanų palaikymą kalbėjo Maksvytis. – Tai reiškia, kad turi vertybes.“

– Kaip vertinate Edmondo Sumnerio pasirodymą ir kokioje pozicijoje matote jį ateityje?

– Sumnerį daugiausiai matau atakuojančio gynėjo pozicijoje. Dabar jis buvo labiau įžaidėju. Kadangi turime bėdų ten, prašėme iš jo greitinti žaidimą, nestabdyti. Gal iš to gavosi ir keli skuboti ankstyvame puolime taškai. Gerą energiją šiandien davė. Manau, kad kaip naujokas tokio lygio rungtynėse visai neblogai sužaidė.

– Pirmoje pusėje „Žalgiris“ nemetė baudų. Taip susidėliojo dėl rungtynių ar pritrūko agresyvumo?

– Turbūt sakyčiau, kad trūko agresyvumo. Tą minėjome jau pertraukos metu savo žaidėjams, kad nemetė nė vienos baudos. Per daug pasyvūs, per daug gerbė „Monaco“. Vėliau grįžo į rungtynes, bet to neužteko.

Rungtynių žaidėjas EFF 26 Mike James Taškai 25 Taiklumas 9-17 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 1

– Traumų daug, rotacija sutrumpėjusi, pralaimėjimai kovojant iki galo. Kaip išgyventi šį nedėkingą laikotarpį?

– Daug rungtynių gruodžio mėnesį namie. Fanai mus palaikys, bet jie už mus neapsigins, neįmes taškų. Niekas kitas, kaip mes patys. Jau kartojau prieš tai, kad silpni žmonės sutikę iššūkius palūžta, o stiprūs juos įveikia ir eina į priekį. Tikiuosi, kad tokie būsime.

– Kaip laikosi rūbinė tokiu momentu?

– Pralaimėjimai neprisideda prie pasitikėjimo, bet sakyčiau, kad rūbinė su kelių pralaimėjimų fonu laikosi visai neblogai, palaiko vienas kitą. Gal kažkiek daugiau tylos ir liūdnesnių nuotaikų.

– Tomas Dimša šiandien sužaidė 20 minučių. Ar tai yra atsakymas dėl jo minučių ribojimo, ar tiesiog buvo toks rungtynių planas?

– Nesakyčiau, kad buvo minučių ribojimas. Paprasčiausiai ribojome minutes su Ulanovu, nepavyko išrotuoti. Kai Dimša pavargo – išėmėme. Kai reikėjo geresnių sprendimų – įleidome.

– Ar davė kažkokių atsakymų šios rungtynės, kurios pozicijos žaidėjo reikia papildymo?

– Visų pirma, reikia žaidėjo su geru Eurolygos kūnu, turbūt labiau į puolimą orientuoto. Gynyba – mes apsiginame ne pirmose rungtynėse. Gerai, šiandien „Monaco“ įmetė 83 taškus, bet ne pirmose rungtynėse šiek tiek stringame puolime. Dėl to turėtų būti ir šiek tiek į puolimą orientuotas.

– Jeigu reikia gero Eurolygos kūno, tai reiškia, kad Kevinas Pangosas nėra tarp pagrindinių kandidatų?

– Kai eina kalba apie tokį žaidėją, kaip Kevinas Pangosas, tai visada gali būti išimtys. Jis yra kūrėjas, taškų rinkėjas, ko mums ir reikia.

– Laurynas Birutis sužaidė trečias iš eilės solidžias rungtynes su „Monaco“. Ar tai yra tinkamas varžovas jam?

– Turbūt pasakyčiau, kad tinkamas varžovas. Ypatingai jis tiko poroje, kai varžovai norėjo agresyviau žaisti su Keenanu (Evansu). Laurynas yra labai geras jungėjas, kuris gavęs kamuolį gerai įvertina situaciją ir iš viršaus išsimeto perdavimus. Stengėmės jį šiandien laikyti ir jis mums padėjo.

– Per pirmą ketvirtį suklydote penkis kartus, per antrą – keturis, o po ilgosios pertraukos – vos tris. Ką pakeitėte?

– Kažko nepakeitėme. Turbūt labiau branginome kamuolį, mažiau bijojome varžovo ir iškart matome, kad tai padėjo mums grįžti į rungtynes.

– Užsiminėte apie fanų palaikymą jums, o kokį palaikymą iš valdžios jaučiate sunkiu momentu komandai?

– Jaučiame (šypsosi).

– Donatas Motiejūnas šiandien prametė visus 6 metimus. Kaip jį pavyko sustabdyti?

– Mes jį, kiek galėjome, dvigubinome. Nenorėjome, kad jis liktų vienas prieš vieną, nes yra geroje formoje. Vienas prieš vieną jį gana sunku sustabdyti, tai jeigu ir gavo tuos metimus, tai sunkesnius ir jų nesumetė.

– Keenanas Evansas atrodo pasyvus šią savaitę. Kokį įspūdį jums palieka jis pastaruoju metu?

– Man atrodo, kad iš Keenano mes kažkiek per daug ir prašome. Iš kitos pusės, jis yra pagrindinis žaidėjas, iš jo reikia prašyti. Bet nereikia užmiršti apie jo traumą. Turbūt mus visus apgavo tos kelios geros pirmosios rungtynės. Turbūt ir jūs pastebėjote, kai žaidžiame kelias rungtynes iš eilės, kas buvo ir po „7bet-Lietkabelio“ rungtynių (nuvykus į Berlyną), kad Keenanui kartais trūksta šviežumo. Manau, kad tai yra surišta su jo trauma.

