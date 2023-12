Ištikimiausius sirgalius sveikinęs Žibėnas: „Mūsų fanai, nesustokite augti“

Nuotr.: Betsafe-LKL

Po pergalingo mačo Pasvalyje Giedrius Žibėnas džiaugėsi auklėtinių energija, atsidavimu bei sveikino ištikimiausius sirgalius su 25-uoju Gimtadieniu.

Rungtynių žaidėjas EFF 23 Gytis Radzevičius Taškai 15 Taiklumas 7-9 Atkovoti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 2

LKL mače Vilniaus „Rytas“ 101:77 sutriuškino Pasvalio „Pieno žvaigždes“.

Antrojo kėlinio viduryje strategas sukibirkščiavo su šeimininkų vyr. treneriu Aurimu Jasilioniu. Abu specialistai buvo nubausti techninėmis pražangomis.

Žibėnas pakomentavo situaciją, tikindamas, jog visada stovės už savo komandą.

„Niekada neleisiu provokuoti mūsų žaidėjų suolo ir štabo. Šiandien tai buvo iš Pasvalio ekipos pusės. Dėl to ir buvo tos techninės pražangos. Buvo provokacija iš varžovų, o aš, kaip vyriausiasis treneris, neleisiu to niekada. Ten buvo stovėjimas už savo komandą. Nenoriu čia per daug dėl to plėstis, nereikia mums dramų“, – kalbėjo Žibėnas.

Prieš šį mačą vilniečiai, apsivilkdami simboliškus marškinėlius, pasveikino savo ištikimiausią fanų grupuotę su 25-uoju Gimtadieniu.

Žibėnas dėkojo gausiai Pasvalyje susirinkusiems fanams bei linkėjo dar tiek pat gyvavimo metų.

„Dar kartą norisi pasveikinti „B Tribūną“, noriu palinkėti jiems reiklumo, sveikatos, kad tie nariai, kokie yra dabar, liktų dar 25-eriems metams. Linkiu jiems toliau būti lyderiais tarp fanų grupuočių, kalbu apie palaikymo kultūros idėjas. Tai ką turime – labai dėl to džiaugėmės. Tad dar kartą, mūsų fanai, nesustokite augti“, – ištikimiausius sirgalius sveikino strategas.

– Treneri, jūsų rungtynių komentaras?

– Turiu išskirti žaidėjų energiją, atsidavimą. Tai buvo vienos iš tų rungtynių, kai jas perlaužėme gynybos dėka. Smagu, kad sustabdėme rezultatyviausią LKL žaidėją Brandoną Tabbą, kurį palikome su 6 taškais. Netenkino pradžioje varžovų metimai iš po krepšio. Martynas Arlauskas iki ilgosios pertraukos sumetė 7 iš 7 dvitaškių, bet vėliau pelnė tik 2 taškus. Džiugu, kad mūsų aukštaūgiai šiandien prabudo ir gerai saugojo krepšį, ypatingai antroje pusėje. Pagavome geresnę bangą, reikia jos nepaleisti. Nenorėjome turėti kažkokių dramų šiandien prieš svarbų mačą FIBA Čempionų lygoje. Susitvarkėme reikalus ir važiuojame namo.

– Kas labiausiai suveikė gynyboje prieš Tabbą, kiek prie jo sustabdymo prisidėjo asmeninės pražangos?

– Labiausiai padėjo įėjęs Modestas Babraitis. Jis šiandien padarė didelį darbą, uždavė gerą toną. Kiti žaidėjai prie to prisidėjo. Prie Tabbo visada arti laikėme žmogų, jam nebuvo lengva. Jam buvo sunku išeiti iš užtvarų be kamuolio, taip pat nematė laisvo krepšio. Tai padarėme komandinėmis pastangomis.

– Kaip buvo sunku žaisti be R.J. Cole'o?

– Šiandien žaidėjai turėjo užkamšyti šią spragą. Daryti tuos dalykus, kuriuos gerai daro Cole'as – neleisti priimti kamuolio, spausti per visą aikštelę, išmušinėti iš užtvarų. Manau, kad žaidėjai žinutę suprato. Tai buvo vienos iš tų rungtynių, kai gavosi gera kombinacija tarp mūsų gynėjų ir aukštaūgių.

– Kiek esate patenkintas rungtynių pabaiga, nes atrodo, kad komanda užtikrintai laimi, bet pedalą spaudžia maksimaliai iki paskutinės sekundės?

– Taip, mes žinome, kad reikia tobulėti. Turime išlaikyti aukštus standartus, mes nenorime žaisti viena linija, nenorime žaisti taip, kaip veteranai. Visada norime diktuoti mačo tempą, kurį turime palaikyti visas 40 minučių. Kai kurios komandos tai daro du, tris kėlinius, bet mes privalome tai daryti nuolat. Gera pergalė mūsų pasitikėjimui, kad einame geru keliu.