Tubelį gyręs Janavičius apie mačą su „CBet“: „Bandysime pratęsti pergalių seriją“

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Sunkiai sezoną pradėjęs Klaipėdos „Neptūnas“ pastaruoju metu demonstruoja kitokį savo veidą. Prie to prisidėjo ir naujasis komandos papildymas – Vilniaus „Ryto“ paskolintas Ąžuolas Tubelis.

Klaipėdos ekipa LKL laimėjo 3 pastarąsias rungtynes ir turnyro lentelėje su 6 pergalėmis ir tiek pat nesėkmių rikiuojasi 6–7 pozicijose su Jonavos „CBet“.

„Pergalės vis tiek suteikia pasitikėjimo ir optimizmo. Būna, tau nepasiseka, bet kai iškovoji pergalę, emocinis užtaisas tampa geresnis“, – pripažįsta „Neptūno“ veteranas Žygimantas Janavičius.

Jis pats taip pat demonstruoja solidų krepšinį. 34-erių gynėjas per 23 minutes pelno 9 taškus, atkovoja 2 kamuolius, atlieka 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir renka 12,5 naudingumo balo.

„Kai esi jaunesnis, galvoji, kur žaisi kitąmet, o dabar esu nusiraminęs, mėgaujuosi krepšiniu, procesu, treniruotėmis. Neakcentuoju taškų, noriu padaryti geriausią: sustabdyti varžovą, atkovoti kamuolį ir t.t. Tai ir padeda žaisti gana gerą krepšinį“, – sako Janavičius.

Jau šį sekmadienį „Neptūnas“ sieks pratęsti pergalių seriją ir 17 valandą namuose priims tiesioginę konkurentę „CBet“.

„Šeškus labai gerai moka žaisti rungtynes su 8 žaidėjais“, – šypsosi Žygis, tikėjęsis pratęsti pergalingą atkarpą.

Pokalbis su juo tinklalapyje LKL.lt – apie Tubelio įtaką, sunkią sezono pradžią, pergalę prieš Kauno „Žalgirį“ ir veterano ramybę.

– Ar galima sakyti, kad didžiausia motyvacija jums tapo pergalė prieš Kauno „Žalgirį“?

– Mūsų komanda vėl yra ieškojimo kelyje: turime naują žmogų Ąžuolą, Gailius grįžta, pagaliau esame tikra komanda – su 12 žmonių. Nėra didesnės atsakomybės vienam ar kitam, kas tą dieną geresnės formos – tas turi imtis iniciatyvos. Kas dėl „Žalgirio“, mes jautėme, kad jie nėra pilnos sudėties, tikėjome, jog reikia padaryti, ką galima geriausio. Kažkiek pasisekė, įmetėme tritaškius, pajutome ritmą ir jiems tapo sunku grįžti. Ta pergalė davė impulso, bet vėliau Pasvalyje treneris mus ramino ir sakė: nesame tokie geri.

Žygimantas Janavičius Komanda: Klaipėdos Neptūnas

Pozicija: PG Amžius: 34 Ūgis: 192 cm Svoris: 80 kg Gimimo vieta: Alytus, Lietuva

– Sutinkate, kad Tubelis tapo ta trūkstama komandos dalimi?

– Negaliu sakyti, kad trūkstama, nes turime ir Timą, ir kitus. Taip, jis mums pridėjo, bet yra ir įdirbis. Vis tiek kasdien dirbame, tobulėjame ir augame kaip komanda – tai ilgas procesas. Keletas paleistų taškelių turnyro lentelėje neatspindėjo, kokie esame ir norime būti. Ąžuolas pridėjo rotacijos ir tam pačiam Timui leido jausti, kad jei jam diena blogesnė, yra kitas žmogus komandoje, kuris padės.

– Kiek nustebote, kad Tubelis taip greitai ėmė dominuoti LKL?

– Kažkiek nustebino. Nebuvau jo matęs anksčiau, jis labai išlaikytas, turi gerus krepšinio pagrindus, žino, kur ir kada nusileisti, kada atiduoti kamuolį. Kai atvyksta naujas žmogus, tai visada impulsas ir komandai, ir jam pačiam – žmogus su dviguba energija ir dvigubu noru. Vis tiek dabar komandos darys skautingą, akcentuos jį labiau, gal daugiau progų atsiras kitiems žaidėjams. Jis parodė, kad gali žaisti, tai daryti geru lygiu. Aišku, yra kur tobulėti, bet nereikia pagal porą rungtynių spręsti, jis labai geras ar labai blogas, jei jam kažkuriuose mačuose ir nesiseks. Ąžuolas puikus žaidėjas, dabar jo irgi lauks sunkesnis etapas, kai emocinis užtaisas praeis, o varžovai jį akcentuos. Jis turės ieškoti naujų kelių ir būti pasiruošęs viskam.

– Trys pergalės iš eilės – ar jas labiausiai lėmė Tubelio atvykimas, ar bendras komandinis progresas?

– Gal tai kažkiek ir koreliuoja, bet manau, labiausiai lemia komandinis augimas. Mes žinome, kokie norime būti, dirbame ir keli pralaimėjimai mus nubloškė žemyn turnyro lentelėje, bet vis tiek augome. Su jo atėjimu praplėtėme rotaciją ir pridėjome jėgos po krepšiu.

– Kaip „Neptūno“ rūbinė reagavo į ne itin sėkmingą sezono startą?

– Buvo kažkoks sudirgimas, susierzinimas, tačiau tikrai nebuvome pradėję ieškoti kaltų: to nebuvo nei iš manęs ir vyresnių žaidėjų, nei iš trenerio, nei Martyno Mažeikos, kuris supranta tą dalyką. Gal jautėme žmonių spaudimą, bet patys žinojome, kaip dirbame, dirbome tikslingai ir žinojome, kad galime būti aukščiau. Net ir dabar nesikoncentruojame į tas tris pergales – keli pralaimėjimai ir vėl tu apačioje. Svarbiausia išlaikyti stabilumą.

– Būta kalbų ir apie karštą Mindaugo Brazio kėdę. Bet kokiu atveju nesėkmės – sunkus periodas vyr. treneriui, kuomet slegia atsakomybė ir našta. Ar matėte tai trenerio akyse, ar jis stengėsi to neparodyti?

– Kiekvienas žmogus emocijas bando valdyti. Turi suprasti, kad be pralaimėjimų nėra ir pergalių. Pernai treneriui sezono pradžia irgi buvo sunki, bet iš jos išlipome. Manau, jis jau žinojo, kaip su tokia situacija tvarkytis. Tą laiką praėjome gana stabiliai. Kitas dalykas, dėl ko išvengėme didesnės duobės ir balansavome: pralaimėjome rungtynes LKL, tada ateidavome į KMT – laimėdavome. Psichologinė būsena dėl to nebuvo bloga, tik pažiūrėjus į turnyro lentelę matydavome „o, mes žemai“.

– Šiuo metu 6–7 vietose esate šalia jonaviečių. Kaip manote, kur yra „Neptūno“ lubos reguliariajame sezone?

– Labai sunku daryti prognozes po pirmo rato. Maždaug matome, kokio pajėgumo komandos yra, bet mūsų tikslas – bandyti kovoti dėl 5 vietos. Gal norėtųsi sakyti apie 4 vietą, bet sunku. Aš pats noriu būti penkete, tikiu tuo, nežinau, kaip komanda (Šypsosi). Vien ta pergalė prieš „Žalgirį“ rodo, kad tas galimybes turime.

– Metai bėga, tačiau jūs pats toliau rodote solidų žaidimą. Kokios formos jaučiatės šiuo metu?

– Pernai turėjau problemų su keliu, bet atsigavau. Komandos draugai ir treneriai pažįstami, fiziškai jaučiuosi gerai, tad visai kitaip ir žaidžiu. Kai amžius toks, tai kažką vis tiek paskauda, tai apsivemi prieš rungtynes (juokiasi), tai dar kažkas – bangavimo neišvengsi, sezono metu taip būna. Bet psichologinė ramybė didesnė. Kai esi jaunesnis, galvoji, kur žaisi kitąmet, o dabar esu nusiraminęs, mėgaujuosi krepšiniu, procesu, treniruotėmis. Neakcentuoju taškų, noriu padaryti geriausią: sustabdyti varžovą, atkovoti kamuolį ir t.t. Tai ir padeda žaisti gana gerą krepšinį.

– Laukia rungtynės su jūsų tiesioginiais konkurentais Jonavos krepšininkais. Kiek sunku ruoštis mačui prieš tokią trumpos rotacijos komandą, kuri, atrodo, nepaisant trumpo suolo, kaunasi su visais?

– Aš pats žaidęs pas Šeškų, taip jau yra, kad jis turi tuos 8 žmonės ir moka laviruoti, jam gal taip paprasčiau. Pats jų treniruočių procesas yra sudėtingas, nesinori per daug apie tai kalbėti, kad netaptų jiems motyvacija. Šeškus labai gerai moka žaisti rungtynes su 8 žaidėjais. Žinau, ką jis mėgsta: laikyti žmones vienoje pusėje, neleisti judinti kamuolio, kad kamuolys būtų pas vieną žaidėją, o kiti stovėtų. Laukiame rungtynių ir bandysime pratęsti pergalių seriją.

Prie aikštelės su Rolandu Skaisgiriu: