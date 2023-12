Thompsonas atmetė „Warriors“ kontrakto pasiūlymą

Nuotr.: AP - Scanpix

„Golden State Warriors“ visą karjerą atstovaujantis Klay Thompsonas kitą vasarą taps laisvuoju agentu, tačiau dar sprendžia kontrakto pratęsimo klausimus.

Pasak Shamso Charania iš „The Athletic“, komandai ir žaidėjui nepavyko susitarti dėl sutarties pratęsimo.



„Warriors“ pateikė žaidėjui dvejų metų 48 mln. dolerių vertės sutartį, tačiau abiem pusėms kol kas nepavyko susitarti.

ESPN kiek anksčiau skelbė, kad žaidėjo nusivylimas tampa akivaizdus, nes pastebimi to požymiai.



Skelbiama, kad per pertraukėles Thompsonas kartais pastebimas sėdintis vienas prie suolo galo arba išreiškiantis nusivylimą pliaukštelėdamas per galvą po nesėkmingo metimo.



Rungtynėse su San Antonijaus „Spurs“ jo nusivylimas pasiekė tokį lygį, kad gavęs antrąją asmeninę pražangą, jis metė rankšluostį ir dar nepasibaigus kėliniui, nedelsdamas nuėjo į rūbinę.



Snaiperio statistika šiame NBA sezone per vid. 30 minučių siekia 15,4 taško, 4 atkovotus kamuolius ir 2 rezultatyvius perdavimus.

„Warriors“ pašaukė Thompsoną 2011 m. naujokų biržoje 11-uoju pasirinkimu. Per 12 metų klube jis keturiskart tapo NBA čempionu (2015, 2017, 2018, 2022 m.).