Pasilikti ilgam Kaune norintis Hollinsas apibūdino sugrįžimą į aikštę po 11 mėnesių

Kauno „Žalgiryje“ debiutavęs Austinas Hollinsas teigė, kad norėtų trumpalaikį kontraktą paversti sutartimi iki sezono pabaigos.

Žalgiriečiai ketvirtadienį 85:93 nusileido Belgrado „Partizan“.

Audringai tiek per pristatymą, tiek per pirmą išėjimą į aikštę sutiktas Hollinsas per 11 minučių pasižymėjo 3 taškais (1/3 trit.), 1 klaida, 3 pražangomis ir -3 naudingumo balais.

„Sunku, bet tai yra darbo dalis, – apie debiutą kalbėjo antradienį prie komandos prisijungęs amerikietis. – Išėjau į aikštę, stengiausi koncentruotis į žaidimo planą ir derinius, kuriuos moku. Komandos draugai man padėjo, įvedė į derinius, kurių nežinau. Stengiuosi daryti viską, kad padėčiau komandai. Nebus tobulybės, bet stengiausi iš visų jėgų.“

– Pirmu išėjimu į aikštę pataikei tritaškį. Ar tai leido lengviau tvarkytis su emocijomis?

– Nežinau, ar sutvarkė emocijas, bet geras jausmas po 11 mėnesių pertraukos grįžti į aikštę ir pamatyti, kaip kamuolys skrodžia tinklelį. Tai priverčia susimąstyti, koks ilgas buvo reabilitacijos procesas ir kiek darbo įdėta. Tada supranti, kad esi palaimintas, būdamas čia.

– Kaip komanda stengėsi palengvinti jums užduotis pirmajame mače?

– Turime gerų vaikinų grupę. Visi nesavanaudiški, tad iškart lengviau. Turime tam tikrus derinius ir nesvarbu, kas gaus metimą. Tai mano darbą padaro lengvesniu, o aš stengiuosi ir jiems palengvinti gyvenimą. Jei visi sugebėsime sutarti, tai nutiks gerų dalykų.

Tačiau iki to užtruks. Nėra lengva ateiti sezono viduryje, neturime daug laiko. Reikia grįžti į treniruotes ir gerinti formą.

Rungtynių žaidėjas EFF 27 P.J. Dozier Taškai 16 Taiklumas 5-11 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 4

– Kokią komandą pamatėte treniruotėse ir rungtynėse?

– Esame komanda, kuri nori laimėti ir sunkiai dirba. Stengiuosi išeiti į aikštelę ir daryti tą patį – sunkiai dirbti. Manau, kad visi nori laimėti, visi varžosi. Sunku pralaimėti tokias rungtynes, ypač kai turėjome galimybių sugrįžti. Yra liūdesio, bet toks darbas.

– Jūsų keliai šaldomi lede. Ar tai – dėl traumos?

– Ne, po kiekvienų rungtynių šaldau kelius.

– Kiek toli esate nuo optimalaus rungtynių ritmo?

– Norėčiau žinoti, kada pasieksiu gerą formą, bet nėra lengva, nes reikia žaisti rungtynes ir treniruotis. Esu čia tik kelias dienas. Norėčiau sakyti, kad esu netoli (geriausio ritmo), bet negaliu būti užtikrintas. Mano darbas yra įeiti į ritmą kuo greičiau.

– Pasirašėte trijų savaičių kontraktą. Ar norėtumėte likti iki sezono galo?

– Labai norėčiau. Kaip ir sakiau, atvykau čia, kad atiduočiau visą save. Tikiuosi, kad tai atsipirks.

