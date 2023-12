Duoklę Itoudžiui atidavęs Jasikevičius: „Stengiausi netrukdyti žaidėjams“

Protingas senas vilkas Šaras, nekelia hype aplink save, kad karštakošiai turkai nepradėtų isterikuot po kokio netikėto pralaimėjimo, leis rezultatam kalbėt. Kai pradės šluot iš kelio vieną po kitos komandas tada ir pasimatys labiausiai kaip pakeitė ar nepakeitė žaidimo nuo Dimos palikto. O pakeitė jau labai smarkiai net ir per dieną, gynyboj šiemet geriausios varžybos Fenerio, Jamesas kiek galėjo patempt tiek patempė Monacą sunkiais metimais, o be to nieko nepadaryt daugiau negalėjo jie. Jei tinginys Wilbekinas aria už du ginantis, tai viską pasako.