119 taškų rungtynėse – „Valencia“ triumfas Pirėjuje

Nuotr.: Valencia Basket/Miguel Angel Polo

Pirėjo „Olympiakos“ (7-7) patyrė kiek netikėtą nesėkmę Eurolygoje. Klampiose rungtynėse Graikijos klubas savo aikštėje 56:63 (15:14, 21:11, 12:12, 18:16) pripažino „Valencia“ (8-6) pranašumą.

Rungtynių žaidėjas EFF 16 Stefan Jovic Taškai 12 Taiklumas 5-7 Atkovoti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 2

Tai buvo trečioji paeiliui Valensijos komandos pergalė Eurolygoje.

Šis mačas buvo antras nerezultatyviausias šį sezoną. Nerezultatyviausios rungtynės įvyko trečiajame ture, kai Milano „Emporio Armani“ 65:53 nugalėjo tą pačią „Olympiakos“.

Rungtynės galėjo būti nerezultatyviausios sezone, bet paskutinę sekundę Damienas Inglisas smeigė tritaškį.

Iniciatyvą svečiai perėmė antrajame kėlinyje, kai spurtavo 10:2 (30:21). Nuo to laiko Pirėjo klubas visuomet buvo atsilikinėjančių vaidmenyje.

Ignas Brazdeikis aikštėje praleido pusdevintos minutės. Per jas lietuvis pelnė 4 taškus (1/1 dvit., 0/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo kamuolį ir surinko 2 naudingumo balus.

Valensijos ekipos gretose išsiskyrė Stefanas Jovičius, kurio sąskaitoje per 19 minučių buvo 12 taškų (4/4 dvit., 1/3 trit., 1/1 baud.), 4 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 16 naudingumo balų.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Chrisas Jonesas, per 29 minutes pelnęs 12 taškų (6/10 dvit., 0/1 trit.). Jis taip pat atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 11 naudingumo balų.



Pirėjaus komandai Moustapha Fallas per 26 minutes pelnė 7 taškus (3/3 dvit., 1/4 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 19 naudingumo balų.



„Olympiakos“: Thomasas Walkupas 13 (3/7 trit., 3 per. kam.), Kostas Papanikolaou 11 (1/8 dvit., 3/6 trit., 4 rez. perd.), Isaiah Canaanas 8 (2/6 trit., 4 kld.), Moustapha Fallas 7 (7 atk. kam.).



„Valencia“: Stefanas Jovičius (4/4 dvit.) ir Chrisas Jonesas (6/10 dvit., 4 kld.) po 12, Damienas Inglisas 10 (2/3 trit.).