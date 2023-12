Galingą Sabonio žaidimą nustelbė „Kings“ rekordus gerinęs jaunuolis

Nuotr.: Scanpix

NBA lygoje Domantas Sabonis buvo arti trigubo dublio, bet jo pasirodymą nustelbė komandos draugas Keeganas Murray, sukratęs 47 taškus ir pataikęs 12 tritaškių iš 14.

Rungtynių žaidėjas EFF 50 Keegan Murray Taškai 47 Taiklumas 16-23 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 2

Sakramento „Kings“ (15-9) savo aikštėje 125:104 (35:23, 27:27, 44:26, 19:28) įveikė Jutos „Jazz“ (9-17).

Šiame mače Sabonis per beveik 35 minutes pelnė 20 taškų (8/9 dvit., 0/1 trit., 2/4 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius ir 6 sykius suklydo.

Visgi lietuvis nugalėtojų gretose šįkart nebuvo ryškiausia figūra. Tiek asmeninius, tiek komandos rekordus gerinęs Murray per 36 minutes sumetė 47 taškus (4/8 dvit., 12/15 trit., 3/4 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Vien per trečiąjį kėlinį Murray įskraidino 7 tritaškius ir pelnė 26 taškus (geriausi rezultatai Sakramento klubo istorijoje).

Negana to, pirmi 11 Murray tritaškių buvo tikslūs (geriausias rezultatas iš eilės), o 12 pataikytų tritaškių per rungtynes apskritai yra geriausias rezultatas „Kings“ istorijoje bei vos 10-as toks pasirodymas per visą NBA istoriją.

Tai neabejotinai geriausias 23-ejų jaunuolio pasirodymas karjeroje.

„Kings“ nuo pat mačo pradžios išsiveržė į priekį, o visus nugalėtojo klausimus išsprendė trečiajame kėlinyje, po kurio į lemiamą ketvirtį žengė su 30 taškų pranašumu (106:76).

Pralaimėjusių gretose išsiskyrė Collinas Sextonas, kuris per 32,5 minutės pelnė 28 taškus (8/12 dvit., 2/6 trit., 6/7 baud.) ir atkovojo 3 kamuolius.

Sabonio dėjimas:

Sabonio klubui padėti negalėjo vienas lyderių De'Aaronas Foxas.

„Kings“: Keeganas Murray 47 (4/8 dvit., 12/15 trit., 8 atk. kam.), Domantas Sabonis 20 (9/9 dvit., 10 atk. kam., 8 rez. perd., 6 kld.), Malikas Monkas 18 (4/12 trit., 8 rez. perd.), Harrisonas Barnesas 16 (3/5 trit.), Kevinas Huerteris 11 (2/4 trit., 5 rez. perd.).

„Jazz“: Collinas Sextonas 28 (8/12 dvit., 2/6 trit., 6/7 baud.), Lauri Markkanenas 18 (5/8 dvit., 2/5 trit., 6 atk. kam.), Tayloras Hendricksas (2/5 trit.) ir Talenas Hortonas-Tuckeris (2/7 dvit., 2/4 trit., 5 rez. perd., 3 per. kam.) po 12, Krisas Dunnas 11 (4/6 dvit., 6 kld.).