Karjeros finišas – su ašaromis: Jomantas išlydėtas pergalingu metimu

Artūras Jomantas solidžiai užbaigė 22-ejus metus trukusią krepšininko karjerą, o jo atstovaujamas Mažeikių „M Basket-Delamode“ (5-8) LKL namų mače paskutiniu metimu 70:68 (17:18, 17:15, 23:23, 13:12) nugalėjo Klaipėdos „Neptūną“ (7-7).

Likus 57 sekundėms Sterlingas Gibbsas nutolino klaipėdiečius per 4 taškus (68:64). Vėliau Kay Bruhnke sugebėjo sušvelninti Mažeikių ekipos deficitą (66:68).

Po minutės pertraukėlės „M Basket“ puikiai atstovėjo gynyboje, išprovokuodami laimėtą ginčo kamuolį. Tai leido likus 9 sek. Kamau Stokesui išlyginti rezultatą (68:68).

Mindaugas Brazys paprašė dar vienos pertraukėlės, bet „Neptūnas“ suklydo išsimesdamas kamuolį iš užribio. Kamuolys atiteko „M Basket“ ir nors Stokeso metimas buvo netaiklus, bet likus 0,2 sek. jį pataisė Bruhnke (70:68).

Pasakiškas Jomanto karjeros finišas:

Jomantas per beveik 21 minutę surinko 8 taškus (4/7 dvit.), 4 atkovotus ir 1 perimtą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 4 pražangas ir sukaupė 16 naudingumo balų.

Šiame mače naudingumu Jomantas nusileido tik dviem komandos draugams Martynui Paliukėnui ir Giedriui Staniuliui, surinkusiems po 19 balų.

38-erių karjerą pabaigęs Jomantas ne tik kabina sportbačius ant vinies, bet ir palieka „M Basket“ sporto direktoriaus pareigas. Kaip skelbė BasketNews žurnalistas Lukas Malinauskas, Jomantas šią poziciją užims Vilniaus „Ryte“.



Prieš prasidedant rungtynėms, LKL veteranas buvo audringai sutiktas Telšių arenoje. Lygos generalinė direktorė Rasa Liuimienė įteikė Jomantui atminimo dovaną.



Emocijų netrūko ir pasibaigus mačui, kai Jomantas buvo pakviestas į aikštės vidurį, o akyse buvo matyti ir ašaros.

Rungtynių žaidėjas EFF 19 Giedrius Staniulis Taškai 11 Taiklumas 5-8 Atkovoti kamuoliai 12 Rezultatyvūs perdavimai 0

Mažeikių ekipa po šio mačo pergalėmis susilygino su aštuntoje pozicijoje esančiomis Pasvalio „Pieno žvaigždėmis“ (5-9). „Neptūnas“ neišsaugojo keturių pergalių serijos, bet išlieka šeštoje vietoje.

Vienu iš lemiamos atkarpos didvyrių buvusiam Stokesui tai buvo pirmasis mačas su „M Basket“ apranga. Jis per 21 minutę pasižymėjo 9 taškais (2/6 dvit., 1/3 trit., 2/4 baudų), 1 rezultatyviu perdavimu, 1 atkovotu kamuoliu ir 5 naudingumo balais.

Mažeikių komandai Martynas Paliukėnas per 29 minutes pelnė 15 taškų (5/7 dvit., 1/4 trit., 2/5 baudų), atkovojo 8 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 19 naudingumo balų.



Klaipėdos ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Žygimantas Janavičius, kurio sąskaitoje per 23 minutes buvo 11 taškų (1/1 dvit., 2/5 trit., 3/6 baudų), 1 atkovotas kamuolys, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 12 naudingumo balų.



„M Basket“: Martynas Paliukėnas 15 (5/7 dvit., 8 atk. kam., 4 per. kam., 4 kld.), Giedrius Staniulis 11 (5/8 dvit., 12 atk. kam., 2 blok.), Henri Kantonenas 10 (2/2 trit., 4 rez. perd.), Kamau Stokesas 9 (3 per. kam.), Artūras Jomantas (4/7 dvit.) ir Deontae Hawkins (4/4 dvit.) po 8.



„Neptūnas“: Žygimantas Janavičius 11 (2/5 trit.), Ąžuolas Tubelis 10 (2/7 dvit., 2/5 trit.), Ignas Sargiūnas ir Sterling Gibbs (1/5 trit.) po 9, Zsombor Maronka 8 (2/5 trit.).