Žibėno žinutė „Ryto“ vadovams: „Mano nuomone, tiek žaidėjų neužtenka“

Sostinės ekipa antradienį namuose po Gyčio Radzevičiaus lemiamo metimo 79:77 palaužė Dižono JDA.

„Sveikinimai žaidėjams, fanams, – sakė Žibėnas. – Pradėjome grupę nuo dviejų pralaimėjimų paskutinėmis sekundėmis. Psichologiškai nebuvo lengva atsistatyti, bet žinojome, kad iš 0-2 turime tikslą – laimėti ketverias rungtynes.

Smagu, kad tai padarėme, bet to nebuvo pakankama, jog užsitikrintume vietą „Top 16“. Džiaugiamės dėl šios pergalės, bet tai suteikia ne tiek ir daug – tik namų aikštės pranašumą, o ne „Top 16“. Laukia sunkus tvarkaraštis, turime būti protingi ir pasiruošę tam. Džiaugiamės tik šiandien, nes nėra, ką švęsti. Džiaugiuosi dėl žaidėjų, nes tai lipdo komandą.“

„Rytas“ antradienį vertėsi be dviejų gynėjų: Keitho Hornsby ir R.J. Cole'o. Tai paliko Žibėną gynėjų linijoje su dviem variantais: Margiriu Normantu ir Arnu Velička.

Žibėnas patvirtino, kad Vilniaus klubas turi minčių pildytis, o taip pat bedė pirštu į šiandienos situaciją.

„Šiandien aikštėje buvo du ballhandleriai. Mano nuomone, tiek jų neužtenka, jeigu taip atvirai“, – sakė Žibėnas.

– Koks buvo sumanymas paskutinėje atakoje?

– Martynas (Echodas) turėjo priimti kamuolį. Tada handoffas, pindownas, slipas ir Martyno taškai (šypsosi).

– Kiek nubėgo širdis į kulnus, kai pamatėte, kad viskas ne taip, kaip jūs suplanavote?

– Žaidėjai skaito situacijas. Dėl to jie yra žaidžia „Ryte“. Kažkas visą laiką nepavyks, varžovas yra geras, atletiškas, neleido priimti kamuolio kažkur.

Rungtynių žaidėjas EFF 21 Gytis Radzevičius Taškai 18 Taiklumas 7-14 Atkovoti kamuoliai 10 Rezultatyvūs perdavimai 3

Apskritai šiandien turėčiau daugiau papildomos pagarbos atiduoti Margiriui (Normantui) ir Arnui (Veličkai), nes jie šiandien aikštelėje buvo tik dviese, kurie gali varytis kamuolį, gali kontroliuoti komandą. Buvo, aišku, visko: klaidų, perskubėjimo, kamuolio varymosi aikštelės viduryje. Esmė yra, kad nėra lengva abiem žaisti virš 30 minučių, kontroliuoti komandą ir kontroliuoti sėkmingai, nuvesti komandą į pergalę.

Jiems tikrai nebuvo lengva, ypač Margiriui, nes tai nėra natūrali jo pozicija. Visa kita... Nesusitelkčiau į lemiamą ataką. Rungtynės buvo apie atkarpas, tai dar nemokame tų atkarpų dar kontroliuoti, kaip reikia žaisti, kai turime +10. Staiga iš to pasidaro +2. Per daug kalnelių yra, bet norime augti ir tą privalome daryti. Tą darysime gerose rungtynėse, o tokių turėsime dabar gal 7-8 iš eilės.

– Varžovai šiose rungtynėse pirmavo mažiau nei 4 minutes, o didžiausią persvarą – 5 taškų – susirinko likus žaisti 2 minutes. Kiek sunku buvo perversti tas rungtynes dar kartą, kai galėjote jas visada kontroliuoti, o varžovai pabaigoje truktelėjo į priekį?

– Kaip ir sakiau, to trūksta, kad nemokame kontroliuoti rungtynių, ypač kai turime persvarą. Didžiausia to priežastis yra labai prastas pražangų pasirinkimas. Tai yra pas mus išplitę, kaip virusas. Turime mokintis tą išgyvendinti, nes tai gali kainuoti labai svarbias pergales.

Taip, jie grįžo į rungtynes, taip, jie pajautė tą galėjimą laimėti, kraujo skonį. Galbūt jiems nelėmė per daug šios rungtynės, bet visi žaidėjai yra laimėtojai. Jie tikrai neatskrido čia prieš dvi dienas tam, kad pralaimėtų. Be to, dar su nauju treneriu.

– Margiris užsiminė apie tą tikrąjį Martyną Echodą. Kiek „Rytas“ buvo skirtingas nuo to, kas buvo be Radzevičiaus, be Echodo ir ką turime dabar, kai jie įsižaidžia?

– Manau, tokie žaidėjai, su tokiais charakteriais, su laimėtojų charakteriais, su tokiais pavyzdžiais, ką jie duoda aikštelėje, kaip jie kaunasi, kaip jie užduoda tą toną... Mes esame visai kitokių spalvų komanda.

Dėl to mes ir norime pratęsti jų sutartis ir vėl, ir vėl, ir vėl. Dėl to jie čia žaidžia tiek ilgai ir savo vardą kaskart pateisina. Gal buvo toks sunkesnis įėjimas į formą Martynui, bet mes jį matome tokį, kokį norime matyti. Tikėkimės, kad tose artimiausiose rungtynėse jis žibės dar ryškiau.

– Kur labiausiai pasikeitėte ir paaugote per pirmąjį etapą?

– Kaip ir kiekviena komanda, kiekvienose rungtynėse jaučiame vienas kitą vis geriau. Augame, mokomės iš klaidų. Man skaudžiausia, kaip treneriui, yra rodyti tuos pačius video po savų rungtynių, tai stengiamės tas pačias klaidas taisyti. Manau, kad kažkiek paaugome nuo Patrų rungtynių namuose gynyboje. Teko net žaidėjams priminti su papildomais video, kaip mes atrodėme pernai geriausiose rungtynėse, kokius mes ekstra klasės žaidėjus sustabdėme. Kai žaidėjai kartais pamato filmuotą medžiagą, jie prisimena, kokias turi galimybes, kokius turi limitus.

– R.J. Cole'as nežaidė šiandien. Kokia yra jo situacija?

– Jis vakar sportavo su mumis visą treniruotę, bet po treniruotės mes pasitarę nusprendėme, kad šiose rungtynėse jo reikės tik 100 procentų. Matėsi, kad vakar jis buvo 80 procentų, šiose rungtynėse to neužtenka.

Jis lengvai patempė šlaunies raumenį, bet čia yra 1-2 dienos ir viskas turėtų būti tvarkoje. Bet stebėsime žaidėjo nuomonę, klausime kaip jis jaučiasi, kad nebūtų didelės rizikos, nes tai yra mums labai svarbus žaidėjas.

– Grįžtant prie rungtynių pabaigos, kai teisėjai ėjo prie ekrano dar pasižiūrėti, ar jūs nujautėte, kad bus gerai?

– Žinojome, kad buvo taškai. Tikrai matėsi tas plika akimi. Bet mums pradėjo įtarimų kelti tai, kad teisėjai per ilgai stebi ekraną. Susižvalgėme, kad per ilgai jie stebi, nes bent jau mums aišku buvo. Sakėme, kad dar nešvęskime, ruoškimės.

Normanto komentaras: