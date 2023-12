Vizitas pas Šarą: „Fenerbahče“ – „Žalgiris“ 53:61 (30 min.)

Kauno „Žalgiris“ (5-9) trečiadienį Stambule pradeda dvigubą Eurolygos savaitę, kur susitinka su Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama „Fenerbahče“ (7-7).

Rungtynių eiga:

3:2, 1 min.: Hollinsas rungtynes atidaro dvitaškiu, Calathes pataiko iš toli.

5:4, 2 min.: Birutis ir Motley keičiasi dvitaškiais.

8:9, 3 min.: Hollinsas smeigia tritaškį, Wilbekinas atsako tuo pačiu, dar du taškus renka Birutis.

10:9, 4 min.: Iš po krepšio pataiko Hayesas-Davisas.

10:13, 5 min.: Evansas kabina kamuolį Šmitui, septintąjį tašką renka Hollinsas.

12:13, 6 min.: Greitoje atakoje iš viršaus krauna Pierre'as.

Lukas Malinauskas, BasketNews žurnalistas „Ulker Sports” arenoje

Austinas Hollinsas žaidžia tik antrąsias rungtynes „Žalgiryje", bet Kazys Maksvytis išleidžia naujoką į startinį penketą. Hollinsas per beveik šešias minutes surenka 7 taškus (2/2 dvit., 1/2 trit.) ir sėdasi ant suolo sužaidęs ypač aktyvią atkarpą. Jį keičia Edmondas Sumneris. Debiutiniame mače „Žalgiryje" Hollinsas su „Partizan" žaidė 11 minučių, pasižymėjo 3 taškais (1/3 trit.) ir 3 pražangomis. Lukas Malinauskas, BasketNews žurnalistas „Ulker Sports" arenoje

14:16, 7 min.: Po Evanso perimto kamuolio tritaškį pataiko Šmitas, Wilbekinas realizuoja baudų metimus.

17:20, 8 min.: Šmito dvitaškis žaidžiant nugara į krepšį, Wilbekinas atsako tritaškiu, dar du Šmito taškai.

20:23, 9 min.: Sumnerio tritaškis su atakos laiko sirena, Šanli taip pat pataiko iš toli.

22:26, 10 min.: Tritaškį smeigia ir Dimša, Jasikevičius prašo minutės pertraukėlės. Kėlinį dvitaškiu uždaro Dorsey.

„Fenerbahče“: Scottie Wilbekinas 8, Nickas Calathes ir Sertačas Šanli po 3.

„Žalgiris“: Rolands Šmits 9, Austinas Hollinsas 7, Laurynas Birutis 4.

22:28, 11 min.: Antrą kėlinį taikliomis baudomis pradeda Hayesas.

22:32, 12 min.: Dvitaškius renka Giedraitis ir Lavrinovičius.

24:32, 12 min.: Žalgiriečių spurtą su dvitaškiu nutraukia Guduričius.

24:34, 13 min.: Dvitaškį įridena Hayesas.

26:37, 14 min.: Šmitas renka dvitaškį su pražanga ir realizuoja baudą, Dorsey dvitaškis.

26:40, 15 min.: Tolimą šūvį smeigia Evansas.

Žalgiriečiai neatleidžia vadelių ir iš esmės dominuoja „Ulker Spors” arenoje. Per 14 minučių surinkti 40 taškų ir rekordinis pranašumas 40:26.

Calathes prasiveržia po krepšiu.Motley krauna iš viršaus po perimto kamuolio, Maksvytis prašo minutės pertraukėlės.

Birutis pataiko baudą, Pierre'as renka dvitaškį, Birutis įveikia Motley gynybą.Dar du Biručio taškai, Jasikevičiaus minutės pertraukėlė.Hayeso-Daviso dvitaškis, Biručio baudos metimas.Pierre'as pelno dvitaškį su pražanga ir pataiko baudą, Šmits pirmą mačo pusę uždaro dvitaškiu.

Birutis pirmajame kėlinyje per beveik šešias minutes surinko 4 taškus ir 6 naudingumo balus, o antrajame kėlinyje per keturias dar pridėjo 6 taškus ir 7 naudingumo balus. „Žalgirio” centras per antrąjį išėjimą sėkmingai apsižaidė tiek Motley, tiek rado progas išėjus į aikštę ir Papagianniui. Šmits su 17 naudingumo balų (12 tšk., 5 atk. kam., 2 rez. perd.) pirmauja kauniečių gretose, Birutis – antras pagal rezultatyvumą (10) ir naudingumą (13).