Nesulaikomas: Embiidas Vakarų lyderiams atseikėjo pusšimtį taškų

Vienas rezultatyviausių karjeros rungtynių sužaidęs Joelis Embiidas atvedė Filadelfijos „76ers“ (19-8) į pergalę Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA). Filadelfijos klubas savo aikštėje 127:113 (28:24, 36:36, 26:27, 37:26) įveikė Minesotos „Timberwolves“ (20-6).

Rungtynių žaidėjas EFF 53 Joel Embiid Taškai 51 Taiklumas 17-25 Atkovoti kamuoliai 12 Rezultatyvūs perdavimai 3

Filadelfijos komandai Embiidas per 36 minutes pelnė 51 taškų (17/24 dvit., 0/1 trit., 17/18 baudų), atkovojo 12 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

Embiidui tai buvo rezultatyviausios sezono rungtynės. Iki šiol jis daugiausiai buvo pasižymėjęs 50 taškų mače su Vašingtono „Wizards“.

Be to, per 9 metus trunkančią NBA karjerą centras yra užfiksavęs tik 3 rezultatyvesnius pasirodymus. Karjeros rekordas užfiksuotas praėjusiame sezone, kai į Jutos „Jazz“ krepšį suvertė 59 taškus.

Embiidas jau 13 kartų iš eilės pelnė 30 arba daugiau taškų. Apskritai mažiau surinkęs jis buvo tik 5 iš 24 šio sezono rungtynių.

Vidurio puolėjo statistika šiame sezone per vid. 34 minutes siekia 35,1 taško, 11,8 atkovoto kamuolio, 5,9 rezultatyvaus perdavimo.

„76ers“ pasiekė pergales pastariose 6 iš 7 rungtynių. Tai leido ekipai atsidurti trečioje Rytų konferencijos vietoje.

Nepaisant pralaimėjimo, „Timberwolves“ išlieka vienvaldžiais Vakarų konferencijos lyderiais. Artimiausi jų persekiotojai – Oklahomos „Thunder“ (17-8).

Minesotos ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Anthony Edwardsas, kurio sąskaitoje per 36 minutes buvo 27 taškai (7/14 dvit., 2/6 trit., 7/8 baudų), 7 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai.

„76ers“: Joelis Embiidas 51 (17/24 dvit., 17/18 baud., 12 atk. kam.), Tyrese'as Maxey 35 (7/12 dvit., 5/12 trit., 6/6 baud., 5 rez. perd., 5 kld.), Tobiasas Harrisas 9 (4/9 dvit., 5 atk. kam.), Paulas Reedas 8 (8 atk. kam., 3 per. kam.), Kelly Oubre 7.

„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 27 (7/14 dvit., 2/6 trit., 7/8 baud., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Karlas-Anthony Townsas 23 (8/12 dvit., 13 atk. kam., 4 kld.), Jadenas McDanielsas 21 (6/9 dvit., 2/3 trit.), Nazas Reidas 10 (2/6 trit., 4 kld.), Mike'as Conley 9 (4 rez. perd.), Rudy Gobertas 8 (9 atk. kam.).

Rungtynių apžvalga: