Tarp neįvertintų Eurolygos žaidėjų paminėti du žalgiriečiai

Kai kurie žaidėjai ne visada būna dėmesio centre, tačiau dėl nepamainomų savybių tampa itin svarbūs savo komandoms. Vienas to pavyzdžių – du Kauno „Žalgirio“ puolėjai.

Viename iš naujausių URBONUS tinklaidės epizodų BasketNews žurnalistas Donatas Urbonas, Vitorijos „Baskonia“ puolėjas Chima Moneke ir Izmiro „Pinar Karšiyaka“ gynėjas Errickas McCollumas papasakojo apie per mažai įvertintus Eurolygos žaidėjus.

Moneke patį pirmąjį išskyrė žalgirietį Rolandą Šmitą. Su juo jis susidūrė, kai dar pats atstovavo Manresos BAXI, o latvis – „Barcelonai“.

„Pradėjau galvoti apie tai, kai žaidžiau prieš jį būdamas Manresoje, o jis – Barselonoje, – kalbėjo Moneke. – Jaučiau, kad jis nedarė per daug klaidų, buvo tiesiog nuoseklus ir patikimas. Darė tai, ką darė gerai. Dabar jis pereina į kitą lygį ir vis dar manau, kad su „Žalgiriu“ jis gali nuveikti daugiau.“

Šmits, užimantis antrąją vietą tarp „Žalgirio“ rezultatyviausių žaidėjų po Keenano Evanso, didina savo įtaką komandos žaidimui ne tik pelnydamas taškus, bet ir atlikdamas svarbų vaidmenį atkovojant kamuolius bei gindamasis.

2023-24 m. Eurolygos sezone Šmits per 15 rungtynių vidutiniškai pelno 13 taškų, atkovoja 5,4 kamuolio, atlieka 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir renka 14,6 naudingumo balo. Jo puolimo efektyvumas beveik patrigubėjo nuo 2018-2022 m., kai jis žaidė „Barcelonoje“.

Be to, įspūdį palieka ir Šmito ištvermė – per praėjusį sezoną jis dalyvavo 104 mačuose, įskaitant pasirodymus su Latvijos rinktine.

Urbonas prisidėjo prie diskusijos ir išskyrė dar vieną žalgirietį Arną Butkevičių, nors šiuo metu jis dėl traumos yra iškritęs iš rikiuotės.

Nepaisant jo nebuvimo, Urbonas pagyrė Lietuvos krepšininką už tai, kad debiutiniame Eurolygos sezone jis paliko neišdildomą įspūdį.

„Jis pernai debiutavo Eurolygoje ir net Lietuvoje mes juo abejojome, nes jam yra 31-eri, o prieš tai jis žaidė žemesniame lygyje.

Nebuvome tikri, kokį žaidėją gauname, kiek jis gali būti vertingas Eurolygoje ir ar jis gali žaisti daug minučių. Manėme, kad jis bus suolelio žaidėjas. Mano akimis, galiausiai jis tapo vienu geriausių gynybos žaidėjų lygoje.“

Pabrėždamas Butkevičiaus svarbą gynyboje, Urbonas atkreipė dėmesį į atvejį, susijusį su „Monaco“ žvaigžde Mike'u Jamesu.

Kai Butkevičius praėjusį sezoną buvo aikštėje, jis veiksmingai apribojo Jameso žaidimą bei leido pelnyti atitinkamai 2 ir 6 taškus. Šį sezoną, kai Butkevičius buvo pristabdytas traumos, Jamesas įmetė 25 taškus į „Žalgirio“ krepšį.

Apie kitus tris labiausiai neįvertintus Eurolygos žaidėjus skaitykite angliškoje BasketNews versijoje.

Visa URBONUS tinklalaidė: