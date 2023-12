Išmuštais dantimis pažymėtame nervų kare – Valensijos klubo sustabdyta „Virtus“

Nuotr.: Valencia Basket/Miguel Angel Polo

Permainingą ir atkaklią pergalę Eurolygoje prieš vienus lyderių iškovojo „Valencia“ (9-7) krepšininkai. Ispanijos klubas namuose 79:71 (26:21, 11:26, 23:7, 19:17) palaužė Bolonijos „Virtus“ (11-5) ekipą, kuriai tai buvo pirmoji nesėkmė po keturių pergalių iš eilės.

Rungtynių žaidėjas EFF 19 Chris Jones Taškai 17 Taiklumas 6-10 Atkovoti kamuoliai 2 Rezultatyvūs perdavimai 2

Įspūdingą antrą kėlinį sužaidę Luca Banchi auklėtiniai jį laimėjo 26:11 ir ilsėtis išėjo pirmaudami dviženkle persvara (47:37). Visgi po pertraukos savo atsakymą pateikė ir šeimininkai, kurie surakino varžovus ir trečią ketvirtį laimėjo 23:7 bei prieš lemiamas 10 minučių persvėrė rezultatą savo naudai – 60:54.

Paskutiniame mačo kėlinyje komandos žaidė taškas į tašką. Iki finalinės sirenos likus pusantros minutės, Marco Belinelli tritaškis svečius priartino iki 2 taškų (69:71). Visgi Chrisas Jonesas pataikė dvi baudas, „Virtus“ neužpuolė, o „Valencia“ gynėjas darkart neklydo prie baudų metimų linijos (75:69) ir uždarė rungtynes. Italijos klubas dar mėgino gelbėtis, bet tam nebebuvo laiko.

Šis nervų karas buvo pažymėtas ir išmuštais dantimis. Trečiajame kėlinyje Damieno Ingliso smūgį iš alkūnės veidu sugėręs Alessandro Pajola pametė du dantis. Valensijos ekipos aukštaūgiui buvo skirta nesportinė pražanga.

Epizodo vaizdo įrašas:

Pirmoje dvigubos savaitės dvikovoje „Valencia“ namuose 67:72 nusileido Belgrado „Partizan“, o „Virtus“ namuose 69:67 palaužė Pirėjo „Olympiakos“.

Valensijos komandai Jonesas per 26 minutes pelnė 17 taškų (5/7 dvit., 1/3 trit., 4/4 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 19 naudingumo balų.

Bolonijos ekipos gretose išsiskyrė Tornikė Šengelija, kurio sąskaitoje per 31 minutę buvo 15 taškų (4/8 dvit., 1/4 trit., 4/6 baud.), 8 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai bei 19 naudingumo balų.

„Valencia“: Chrisas Jonesas 17 (5/7 dvit., 4 kld.), Kassiusas Robertsonas (3/6 trit.) ir Brandonas Daviesas (5/8 dvit., 5 atk. kam.) po 12, Xabi Lopezas-Arostegui (5 atk. kam.) ir Stefanas Jovičius (4/5 dvit.) po 9.

„Virtus“: Tornikė Šengelija 15 (4/8 dvit., 8 atk. kam., 6 rez. perd., 4 per. kam., 7 kld.), Gabrielis Lundbergas 13 (3/4 trit.), Marco Belinelli 11 (2/6 trit.), Devontae Cacokas 8 (3 per. kam.), Isaia Cordinier (3 per. kam.) ir Danielis Hackettas (6 rez. perd.) po 7.

Rungtynių apžvalga: