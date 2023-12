Buzelio analizė: „Jis turės daug darbo, kad įrodytų, jog yra penketuko žaidėju NBA biržoje“

Nuotr.: AFP – Scanpix

Praėjusią savaitę Orlande vyko kasmetinis NBA G lygos „Winter Showcase“ turnyras, po kurio įvertintas Mato Buzelio progresas.

Matas Buzelis Pozicija: SG, SF Amžius: 19 Ūgis: 211 cm Svoris: 89 kg Gimimo vieta: Čikaga, JAV

Į Floridą atvyko dauguma NBA klubų vadovų ir skautų, kad įvertintų žaidėjus, kurie tikisi patekti į pajėgiausią planetos lygą.

Taip pat buvo surengtos dvejos G lygos „Ignite“ rungtynės. Šiame talentus brandinančiame klube užsirekomenduoti siekia ir Buzelis. ESPN žurnalistas Jonathanas Givony įvertino lietuvio pasirodymą turnyre.

„Po čiurnos traumos, dėl kurios tris mėnesius buvo iškritęs iš rikiuotės, Buzelis „Showcase“ turnyre žaidė geriausią savo krepšinį ir buvo komandos atsigavimo viena priežasčių – laimėtos ketverios iš šešerių pastarųjų rungtynių, – rašė Givony. – Orlande jis nesugebėjo tęsti šio impulso, nes NBA aplinkos žmonių akivaizdoje pataikė 8 iš 22 metimų (1 iš 3 tritaškių), sunkiai metė iš perimetro, nesugebėjo sukurti aukšto procento progų sau ir kitiems, o abiejose aikštės pusėse akivaizdžiai trūko jėgos ir fizinio pasirengimo.

Šis 211 cm ūgio 19-metis puolėjas per sezoną pateikė daug intriguojančių žybsnių, pasižymėdamas savo ūgiu, gebėjimu kurti spaudimą po krepšiu, dinamišku metimu, žaidimo pojūčiu, perdavimų atlikimu ir gynybiniais instinktais. Deja, šių akimirkų per „Showcase“ nebuvo, todėl per ateinančius kelis mėnesius Buzelis turės daug darbo, kad įrodytų, jog yra vertas būti penketuko žaidėju NBA biržoje, kaip ir sezono pradžioje. Buzelis priaugo šiek tiek masės ir padarė žingsnius gynyboje, tačiau skautai nori iš jo pamatyti daug daugiau, ypač kaip metiko (22 proc. trit. per 8 rungtynes) ir pikenrolo žaidėjo, nes Orlande jam sunkiai sekėsi pasitikėti savimi.“

Gruodžio 5 dieną skelbta, kad ESPN naujokų biržos reitinge Buzelio pozicija nukrito iš šeštosios į septintąją.

„Winter Showcase“ turnyre Buzelio statistika per vid. 28 minutes siekė 13,3 taško, 5,6 atkovoto kamuolio, 1,9 rezultatyvaus perdavimo, 1,3 perimto kamuolio, 1,4 bloko, 2 klaidas.

„Ignite“ ekipa per 16 rungtynių pasiekė 4 pergales ir finišavo paskutinėje, 31-oje, vietoje.